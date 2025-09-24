Publicidad
Chimbas inauguró la plaza del barrio Conjunto III con juegos infantiles

La intendente Daniela Rodríguez inauguró la nueva plaza del Barrio Conjunto III, que cuenta con juegos infantiles, áreas verdes, iluminación y espacios recreativos para toda la comunidad. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La plaza del barrio Conjunto III fue totalmente modernizada. 

El Barrio Conjunto III, en Chimbas, estrenó su nueva plaza destinada al esparcimiento de grandes y chicos. La intendente Daniela Rodríguez, junto a vecinos del barrio, participó del acto de inauguración.

El espacio público fue preparado con más de 1000 metros cúbicos de terreno, construyéndose cordón cuneta, rampas de acceso y veredas de hormigón. Además, se realizó un playón con circulaciones internas y pisos revestidos, y se colocaron bancos de hormigón, cestos de residuos, mesas de juego con bancos y jardineras impermeabilizadas.

Daniela Rodríguez, intendente de Chimbas, junto a los vecinos del barrio.

La plaza fue forestada con 12 árboles y plantas ornamentales, incluyendo sauce llorón, lapacho rosado, fresno, palo borracho, crespón, tulbalgias, stipas y rosa china, junto con 2700 metros cuadrados de césped.

Para el entretenimiento y la actividad física, se instalaron juegos infantiles como mangrullos, columpios, trepadores y ejercitadores. Además, se colocaron siete columnas de iluminación de 9 metros y luminarias tipo Apolo y paleta de 100 watts. Se completó la obra con pintura general, reacondicionamiento del entorno y perfilado de calles.

La construcción de la plaza se realizó mediante una inversión conjunta entre Fodere y fondos municipales, ofreciendo a los vecinos un espacio renovado para el disfrute y la recreación.

