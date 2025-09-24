El Barrio Conjunto III, en Chimbas, estrenó su nueva plaza destinada al esparcimiento de grandes y chicos. La intendente Daniela Rodríguez, junto a vecinos del barrio, participó del acto de inauguración.

El espacio público fue preparado con más de 1000 metros cúbicos de terreno, construyéndose cordón cuneta, rampas de acceso y veredas de hormigón. Además, se realizó un playón con circulaciones internas y pisos revestidos, y se colocaron bancos de hormigón, cestos de residuos, mesas de juego con bancos y jardineras impermeabilizadas.

Daniela Rodríguez, intendente de Chimbas, junto a los vecinos del barrio.

La plaza fue forestada con 12 árboles y plantas ornamentales, incluyendo sauce llorón, lapacho rosado, fresno, palo borracho, crespón, tulbalgias, stipas y rosa china, junto con 2700 metros cuadrados de césped.

Para el entretenimiento y la actividad física, se instalaron juegos infantiles como mangrullos, columpios, trepadores y ejercitadores. Además, se colocaron siete columnas de iluminación de 9 metros y luminarias tipo Apolo y paleta de 100 watts. Se completó la obra con pintura general, reacondicionamiento del entorno y perfilado de calles.

La construcción de la plaza se realizó mediante una inversión conjunta entre Fodere y fondos municipales, ofreciendo a los vecinos un espacio renovado para el disfrute y la recreación.