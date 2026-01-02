Un violento intento de asalto se registró en la tarde del martes 31 de diciembre en el departamento Chimbas. Un delincuente se abalanzó sobre un auto estacionado e intentó robarle sus pertenencias al conductor. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 y terminó con un hombre detenido tras un operativo policial.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de las unidades operativas Centenario, Mariano Moreno y Chimbas Este realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de calle Mendoza cuando fueron comisionados por el operador del CISEM. El pedido de apoyo se originó a partir del alerta de un efectivo que patrullaba la zona, luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de un intento de robo.

De acuerdo al relato, la víctima se encontraba estacionada sobre calle Mendoza cuando un sujeto se abalanzó sobre su vehículo, abrió la puerta e ingresó al habitáculo exigiéndole que le entregara todas sus pertenencias. Ante la situación, el conductor aceleró su rodado para escapar del asalto.

Al llegar a la intersección de calle Mendoza y Oro, el delincuente abrió la puerta del vehículo en movimiento y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica. Tras el hecho, el sujeto fue aprehendido por personal policial en la intersección de calles Mendoza y Reconquista.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien dispuso que se llevara adelante el procedimiento especial de flagrancia. El detenido fue identificado como Rubén Antonio Ponce, de 40 años, y quedó vinculado a una causa por robo simple en grado de tentativa.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado y alojado en los calabozos de la Comisaría 17ª, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.