Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el futuro de Lionel Messi vuelve a instalarse en el centro de la escena futbolera. Aunque el capitán de la Selección Argentina todavía no confirmó de manera oficial si disputará su sexta Copa del Mundo, cada gesto del rosarino alimenta la ilusión y mantiene en vilo a millones de hinchas.

El contexto no es menor. Este año aparece como un punto de inflexión en la carrera de Messi, con la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá como el gran objetivo en el horizonte. A sus 38 años, cada decisión, cada señal y hasta cada imagen que trasciende adquiere un peso especial y es analizada al detalle por fanáticos y especialistas.

Por ahora, el propio Messi optó por el silencio. No hubo anuncios formales ni definiciones públicas respecto a su presencia en el Mundial 2026. Sin embargo, distintas postales recientes lo muestran ligado al fútbol incluso en sus momentos de descanso, una constante que refuerza la percepción de que el compromiso con la pelota sigue intacto.