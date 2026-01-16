Choque en Santa Lucía: un auto terminó dentro de una plaza

Un violento siniestro vial ocurrió a las 7:33 de este viernes 16 de enero de 2026 en el departamento de Santa Lucía. El incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Avellaneda y Santa Fe, donde un Fiat Uno de color blanco, manejado por Guadalupe Oieni Sarmiento, colisionó con una camioneta Ford EcoSport.

Debido a la fuerza del impacto, el Fiat perdió el control, se desvió de la zona asfaltada y terminó su recorrido en el interior de una plaza de la zona. Como consecuencia del choque, Oieni Sarmiento sufrió una posible fractura de tabique, por lo que una ambulancia del servicio de emergencias la trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención especializada y realizarse estudios de mayor complejidad.

En la escena trabajó personal policial bajo las órdenes del ayudante fiscal Rodrigo Videla, junto con integrantes de Criminalística. Las autoridades dispusieron diversas medidas para investigar las causas del hecho, incluyendo un relevamiento de cámaras de seguridad, inspección ocular, confección de croquis y la realización de alcohotest a ambas conductoras. Actualmente, la Justicia continúa analizando las circunstancias que provocaron el siniestro.