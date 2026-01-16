La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis atraviesa su momento más crítico tras un año de separación. Aunque la modelo afirmó que mantienen un buen vínculo, existen rumores sobre problemas que no logran resolver.

Actualmente, Demichelis carece de una residencia fija en Argentina tras su regreso de México. Según la periodista Débora D'Amato, "Martín Demichelis está atravesando una situación muy difícil: 'No tiene dónde vivir'". El exfutbolista no ha vuelto a dirigir y, aunque no enfrenta carencias financieras, no dispondría de un espacio físico para compartir con sus hijos.

La disputa legal es otro eje central del distanciamiento. Luis Bremer señaló que "la división de bienes viene muy peleada". Respecto a las obligaciones financieras, D'Amato informó que, para los abogados de la expareja, "la cuestión económica no está al día, es un tema importante, que lo están tratando, pero es menor. Hay otras prioridades".

En este escenario, la carga del hogar recae sobre la modelo, quien trabaja en MasterChef Celebrity tras su paso por Los 8 escalones. La periodista aseguró que "hoy, ella se hace cargo de la familia al 100%, tanto económicamente como de forma afectiva".

El malestar de Anderson se profundizaría por la supuesta falta de apoyo de su exmarido. D'Amato lanzó que "Evangelina la pasa bastante mal, siente que cumple el rol 100% y no se siente acompañada por un hombre que hoy no está trabajando, no tiene problemas económicos y no tiene tiempo para dedicarle a los hijos".

Además, se reveló que el contacto del DT con los menores es limitado. Según el reporte, Demichelis "los va a buscar cada tanto para comer o merendar, pero los regresa a la casa de Evangelina para dormir", limitándose a salidas breves o momentos compartidos en el gimnasio con su hijo mayor, Bastián.

La aparición de la nueva pareja de Demichelis durante el Año Nuevo en Punta del Este también generó rispideces. D'Amato reveló que Anderson "considera que, por lo menos, deberían haber consensuado cómo darían la noticia de una pareja. Llegó de prepo, sin previa charla en familia y sin mucho interés de los chicos de que sea tan pronto".