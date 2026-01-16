Se conoció que se terminó el amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La noticia fue revelada este 16 de enero de 2026 por Pepe Ochoa en el programa Bondi Live, quien detalló que el conductor fue quien tomó la determinación final mientras la modelo se encuentra en su país natal.

Según Ochoa: "Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están separados. La decisión la tomó Marcelo, me contaron que ya no da para más, se terminó. Ella está en Perú y él en Argentina". Esta primicia habría sido comunicada originalmente por Mimi Alvarado, pareja de El Tirri.

Precisamente, el primo del conductor había deslizado recientemente en el programa de Moria Casán en El Trece algunos comentarios sobre el estado cambiante de la pareja: "La relación entre ellos es como el dólar blue, va cambiando día a día. Pero nosotros con Marce tenemos una relación tan increíble que ni le pregunto. Cuando ella está, está y cuando no, no está".

La ruptura se mantiene bajo cierto hermetismo debido a compromisos comerciales con Amazon por el reality del clan Tinelli, el cual aún tiene dos semanas de grabación pendientes tras retrasos por un conflicto familiar y amenazas a Juana Tinelli.

Ochoa explicó: "Quieren cuidar esto porque hay un tema con el reality del clan Tinelli. El mismo no se terminó de grabar, quedó abierto el final por todo lo que sucedió con lo de la amenaza de Juana y el conflicto familiar. Se tiene que terminar dentro de dos semanas".

Sobre la estrategia de imagen para la producción, el periodista agregó: "La situación es así: en esta segunda temporada en el final se tienen que mostrar todos juntos, entonces no quieren que trascienda esta información porque Milett es parte del cierre".

Incluso, afirmó que se registraron testimonios individuales: "Sí hubo una conversación, que ésto lo chequee con Amazon, que cuando se presentan en el reality, se muestran por separado, no como una pareja".

Respecto al distanciamiento, Pepe Ochoa teorizó que están en etapas vitales distintas y adelantó: "Cuando todo lo de reality termine, seguro no los veamos más juntos, pero por ahora quieren cuidar este tema".

Asimismo, opinó: "A mi me parece que están en diferentes etapas de la vida y eso los distanció un poco". El fin del vínculo ocurre tras un 2025 difícil para Marcelo por crisis económicas y familiares, momento en el que Milett declaró: "Lo estoy acompañando en este momento difícil y delicado para él y su familia, están muy afectados todos". En esa oportunidad, ella también manifestó: "Siempre estoy apoyando a Marce, él apoyando a su familia como siempre, y apoyando a Juani también".