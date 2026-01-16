Escándalo con Wanda Nara: debe 16 millones de pesos en multas de tránsito

Wanda Nara se encuentra en el centro de una nueva polémica tras revelarse una abultada deuda por infracciones viales que asciende a una cifra millonaria. Según la información brindada por Santiago Sposato en el programa A la Tarde y ratificada por Paula Varela en Lape Club Social, la conductora adeudaría más de 16 millones de pesos en concepto de multas de tránsito. Al respecto, durante la emisión del programa se comentó: “Las cuentas están saladas, 16 millones es un montón”.

Los datos surgieron de una consulta formal en los sistemas oficiales, utilizando el DNI de Nara tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron 94 multas impagas acumuladas a lo largo del tiempo.

Esta situación legal explicaría por qué la mediática no conduce actualmente y opta por ser trasladada a todos lados por Martín Migueles. La imposibilidad de renovar su licencia de conducir debido a este monto pendiente sería la razón principal detrás de sus traslados.

Ante la falta de regularización de la deuda, Paula Varela cuestionó la postura de la empresaria al aire: “Si la tenés, pagalo”. El hecho ha generado debate sobre los motivos que impiden que Nara se ponga al día con los pagos, sumando un nuevo frente de exposición en un momento de constante análisis mediático sobre su vida pública. Por ahora, el tema sigue sumando interrogantes mientras se analiza bajo la lupa cada movimiento de una de las figuras más polémicas del espectáculo.