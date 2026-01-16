Sabrina Rojas confesó por qué tardó años en divorciarse de Castro

En una reciente visita al programa Ángel Responde, conducido por Ángel De Brito en Bondi, Sabrina Rojas compartió revelaciones sobre su vínculo legal con Luciano Castro.

Mientras se debatía sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la conductora de América TV sorprendió al confesar que su divorcio se concretó hace apenas unos meses.

Respecto a la formalidad del trámite, la actriz señaló: “El mayor cambio es convivir o no, más que firmar el papel. Divorciarse es caro también. Yo me casé una vez y no me volvería a casar. Yo me divorcié hace un par de meses”.

Ante la sorpresa de De Brito por la demora, ya que la separación de hecho ocurrió hace tiempo, ella aclaró: “Me separé hace cinco años”. La artista, que viene de un exitoso 2025 y se consolida como figura destacada de su canal, atribuyó la tardanza a un simple descuido logístico: “Nos olvidamos. Hasta que un día dijimos: ‘Che, seguimos casados, nos tenemos que pedir permiso para vender el auto’”. Sobre la dinámica administrativa con su ex, añadió: “Él me decía: ‘Tengo que vender la camioneta. ¿Pasás y firmás?’. Sí, paso, firmo. Yo también soy muy copada”.

Estas declaraciones surgen en un contexto donde el actor se encuentra en el centro de la escena por audios que lo vincularían con una infidelidad a Griselda Siciliani. En ese marco, Rojas también rememoró la celeridad con la que se casó originalmente con Castro. “Yo me casé con la alianza puesta. Me enteré un martes que me casaba un viernes. Nos casamos solos y volvimos a casa”, relató. Finalmente, lanzó una frase ácida sobre el motivo de aquella decisión repentina: “Me dijo ‘el viernes nos casamos’… Alguna cagada se habría mandado seguro”.