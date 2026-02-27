Ciberseguridad: 5 claves para hacer transacciones online sin riesgos

El advenimiento de la era digital trajo consigo grandes beneficios; la rapidez y la comodidad a la hora de realizar pagos se convirtieron en ventajas inigualables. Sin embargo, el traslado de las gestiones cotidianas al entorno virtual también implicó nuevos desafíos, especialmente en materia de ciberseguridad.

La ciberdelincuencia prolifera y se instala como uno de los grandes males de esta época. Los estafadores aprovechan el avance tecnológico para sofisticar sus métodos y descubrir vulnerabilidades en los sistemas que les permitan ejecutar sus fraudes. A pesar de que ningún sector online está libre de riesgos, algunos ámbitos suelen atraer con mayor frecuencia a los ciberdelincuentes.

Tal es el caso del rubro del juego online, particularmente atractivo por el gran flujo de dinero que mueve la industria. Para evitar cualquier riesgo, existen portales como Argenpress.info que se especializan en analizar y listar únicamente casinos para operar con dinero real de manera segura, ahorrándole al usuario el trabajo de investigación y garantizando una experiencia protegida.

Las plataformas digitales suelen ofrecer un abanico de opciones para realizar pagos de manera online. Podés elegir el que te resulte más cómodo, pero lo más importante es garantizar que sea 100% seguro. Algunas opciones son más conocidas que otras, como por ejemplo las tarjetas, siendo Visa y MasterCard las más populares.

Las billeteras virtuales también han cobrado protagonismo en los últimos años. Mercado Pago lidera el ranking, pero MODO y Naranja X no se quedan atrás y ganan cada vez más adeptos. Te aconsejamos no innovar en los métodos de pago online y utilizar aquellos más conocidos, que cuentan con tecnología antifraude y notifican al usuario ante cualquier movimiento sospechosos en su cuenta.

La verificación de identidad es incorporada en la mayoría de las plataformas online serias. Se trata de un procedimiento básico que consiste en que el operador pueda verificar que quien está intentando ingresar en su cuenta de usuario o realizar un pago es quien dice ser. La solicitud puede incluir validación de documentos oficiales como DNI o pasaporte y/o el uso de reconocimiento facial o dactilar, aunque esto último todavía no es muy frecuente.

A pesar de que completar los formularios que permiten verificar la identidad puede ser tedioso y, en algunas ocasiones el operador permite saltear el paso, es indispensable tomarse el trámite con seriedad y cumplir con la información solicitada. Verificar la identidad es un paso clave para proteger tus datos online, sobre todo a la hora de realizar transacciones con dinero.

Muchos hábitos han cambiado con la llegada de tecnologías que nos permiten trabajar desde casa, o desde cualquier lugar que provea WiFi. La pandemia ha sido un detonante del teletrabajo, una modalidad que muchos argentinos han adoptado. Así, bares, cafés y restaurantes se han convertido en oficinas y espacios de reunión.

Pero la conexión a redes de WiFi públicas ha traído problemas por ser fácilmente interceptables por ciberdelincuentes. Hoy en día existen los VPN (Virtual Private Network), que permiten conexiones seguras cifrando el tráfico de información en internet y ocultando la identidad del usuario. Los VPN funcionan como un filtro y son sumamente útiles para trabajar seguro de forma remota y realizar transacciones online sin riesgos.

Mantener los dispositivos actualizados en una medida básica para la seguridad digital. Los momentos para hacerlo no dependen del usuario; celulares, computadoras y tablets están programados para notificar al usuario sobre las actualizaciones que el dispositivo requiera. Sin embargo, muchas veces estas alertas son ignoradas, ya sea por falta de tiempo o desconocimiento.

Dar lugar a estas notificaciones es fundamental, ya que las actualizaciones de los programas incorporan nuevas y más eficientes tecnologías de ciberseguridad que protegen la integridad del usuario. Podés programar las actualizaciones para que se lleven a cabo durante la noche, o en momentos en que no necesites utilizar el dispositivo, evitando interrupciones molestas en el uso cotidiano.

Desde ya que las estafas virtuales no han reemplazado las formas de estafa más tradicionales. De hecho, existe una alerta sobre la circulación de billetes falsos en Argentina. Sin embargo, el galopante índice de casos de ciberdelincuencia amerita que los usuarios puedan poner en práctica herramientas básicas de prevención fraudes, especialmente cuando hay dinero de por medio.

Antes de ingresar datos personales y/o financieros es muy importante verificar la fiabilidad del sitio web. Se recomienda buscar los sellos de seguridad y autorizaciones oficiales, que suelen encontrarse en el extremo inferior de la página, y leer las políticas de privacidad, las cuales deben estar presentes y redactadas de forma clara y transparente. Adoptar estos hábitos de prevención reduce el riesgo de fraude y promueve un uso responsable de los entornos digitales.