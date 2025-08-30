El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, consiguió la primera posición en la grilla de salida del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, tras una difícil clasificación en el circuito de Zandvoort. Por su parte, el corredor argentino Franco Colapinto no logró superar la primera instancia y largará en la decimosexta ubicación. Este resultado coloca al joven piloto de McLaren como el principal candidato para la carrera, que se disputará el domingo.

La jornada de clasificación estuvo dominada por el equipo McLaren, que mostró un gran rendimiento desde las prácticas. Piastri se adjudicó la pole con un tiempo de 1:08.662, superando a su colega de escudería Lando Norris, quien quedó en segundo lugar. En tercer puesto se ubicó Max Verstappen, el piloto de Red Bull Racing. Por otro lado, la suerte no acompañó al corredor argentino de Alpine, quien con un tiempo de 1:10.104, finalizó 16° y quedó fuera de la competencia por los mejores puestos en la grilla de partida. La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto a las 10 de la mañana.