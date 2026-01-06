El piloto argentino Luciano Benavides volvió a destacarse en la Etapa 3 del Rally Dakar 2026, finalizando en cuarto lugar en la exigente especial de motos, un tramo de más de 421 kilómetros con inicio y final en Al-Ula (Arabia Saudita) que representó uno de los desafíos más duros de la competencia hasta el momento.

Benavides, integrante del equipo oficial KTM, llegó a liderar la jornada en el kilómetro 114, aunque luego cedió posiciones ante rivales como el piloto de Honda que dominó la parte final, cerrando con el cuarto mejor tiempo. A pesar de ello, esta actuación le permitió ascender al quinto lugar en la clasificación general de motos, quedando a poco más de 11 minutos del líder Daniel Sanders.

Publicidad

Además de Benavides, otros argentinos completaron distintas categorías en la etapa: Juan Santiago Rostón y Leonardo Cola finalizaron en posiciones intermedias dentro de la clasificación general de Rally2, y en la categoría Challenger Nicolás Cavigliasso terminó cuarto junto a su navegante, con David Zille y Kevin Benavides también entre los puestos con buen rendimiento, mientras que el equipo SSV T4 contó con la participación de Jeremías González Ferioli y Manuel Andújar, ubicándose entre los destacados del día.

En la categoría Challenger, el argentino Augusto Sanz, navegante de la piloto neerlandesa Puck Klaassen, se impuso en la etapa, sumando otro motivo de celebración para los equipos con representación argentina en el Rally Dakar 2026.

Publicidad

La Etapa 3 fue calificada por los competidores como especialmente exigente debido a la combinación de arena y piedras que puso a prueba tanto la navegación como la resistencia física y mecánica de los participantes, marcando el inicio del tramo más demandante de la carrera.

Con este impulso, los pilotos argentinos buscarán mantener su rendimiento en la próxima etapa maratón, donde no contarán con asistencia mecánica externa, un desafío que puede redefinir posiciones en la clasificación general conforme avance el Dakar 2026.