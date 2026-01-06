La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un mensaje televisado en el que respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que “ningún agente externo gobernará Venezuela”. En su discurso, sostuvo que el destino del país se define de manera soberana y remarcó que su futuro personal “lo decide Dios”.

La intervención pública se produjo luego de que Trump se refiriera a la situación venezolana y cargara contra Nicolás Maduro, a quien acusó por la crisis política y humanitaria. En ese contexto, Rodríguez ratificó que el gobierno ejerce autoridad dentro del territorio nacional y rechazó cualquier intento de injerencia.

Mientras se elevaba la tensión, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció patrullajes y medidas de control en Caracas. Las autoridades informaron además que detonaciones registradas cerca de la sede del gobierno fueron producto de una respuesta policial ante la circulación de drones sin autorización.

En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la situación podría agravarse tras una eventual intervención militar. En la misma línea, China señaló que una acción de ese tipo violaría el derecho internacional.

Desde la oposición, Corina Machado elogió el rol de Trump frente al gobierno de Maduro y anticipó su intención de regresar a Venezuela en el corto plazo.

Rodríguez asumió como presidenta interina tras la detención de Maduro, quien se declaró inocente de los cargos en su contra y aseguró que continúa siendo el presidente del país. En su mensaje, la mandataria reiteró que la conducción política corresponde a las instituciones venezolanas y que no aceptará presiones externas.