El dólar oficial cerró la rueda con una baja moderada, cotizando en torno a los $1.490 para la venta y $1.440 para la compra en el Banco Nación, lo que representa una caída de unos $5 respecto al cierre de la jornada anterior, en medio de un escenario de expectativas y ajustes cambiarios de cara a la implementación de un nuevo esquema de bandas de flotación.

En contraste, el dólar blue, que había mostrado cierta calma en días previos, “se recalentó” y subió cerca de $20, marcando un rebote significativo en el mercado informal y reflejando presiones alcistas que no se trasladaron al tipo de cambio oficial en la misma magnitud.

Este comportamiento opuesto entre el segmento oficial y el paralelo se da en una semana clave para el mercado cambiario, justamente a pocos días del debut del nuevo régimen de bandas cambiarias para la flotación del dólar, que busca introducir mayor flexibilidad y que los tipos de cambio se ajusten gradualmente con la inflación.

El fenómeno de suba del blue frente a la caída del oficial suele vincularse a diferentes incentivos y expectativas de quienes operan en el mercado informal, donde la percepción de mayor demanda o incertidumbre puede llevar a subas más pronunciadas que en los circuitos regulados, especialmente cuando la economía atraviesa momentos de ajuste y anuncios de políticas cambiarias.

La divergencia de movimientos también se observa en otros segmentos cambiarios, con el dólar MEP y el contado con liquidación mostrando variaciones propias en sus cotizaciones según operaciones de mercado y demanda de activos financieros, aunque el foco en estas jornadas continúa centrado en cómo impactará la nueva estructura de bandas en la oferta y demanda de divisas.

En este contexto, analistas del mercado financiero advierten que la reacción de los distintos dólares puede estar influida tanto por la dinámica propia del mercado paralelo como por las expectativas de los inversores y ahorristas sobre la evolución de la política cambiaria y las reservas internacionales del país.