Un intento de robo ocurrido el día de Navidad terminó con una dura condena judicial en Santa Lucía. A través de un juicio abreviado, la Justicia resolvió imponerle al acusado una pena total de 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras unificar una condena reciente con una sentencia anterior que ya pesaba sobre él.

El episodio se registró el 25 de diciembre por la tarde, alrededor de las 19 horas, apenas unas horas después de que el hombre recuperara la libertad tras haber estado detenido en la Comisaría 5ª por una causa contravencional. Al salir de la dependencia policial, caminó por calle Hipólito Yrigoyen y atravesó la plaza principal del departamento.

Minutos después, llegó hasta un café ubicado sobre esa misma arteria, donde comenzó a dañar elementos del frente del local con la clara intención de ingresar y robar. Un vecino advirtió la situación y dio aviso inmediato al 911 y al dueño del comercio.

El propietario fue quien llegó primero al lugar y sorprendió al sujeto en plena acción. Tras una breve persecución a pie por calles del barrio, logró reducirlo hasta la llegada del personal policial, que concretó la detención formal.

Si bien el intento de robo no llegó a consumarse, la Justicia valoró los antecedentes del imputado. Por ese motivo, además de imponerle una pena de dos meses de prisión por este nuevo hecho, se resolvió unificarla con una condena anterior, alcanzando una pena única de 9 años y 6 meses de cárcel efectiva. También se declaró la reincidencia y se dispuso que continúe detenido.

El fallo dejó en claro el peso de los antecedentes penales y la gravedad de reincidir en conductas delictivas, incluso cuando el hecho no llegó a concretarse.