En 2025, Argentina alcanzó un hito sanitario sin precedentes al superar de manera sostenida los registros históricos de donación de órganos, tejidos y trasplantes previos a la pandemia. Este avance fue anunciado en el último Consejo Federal de Salud (Cofesa) del año, donde se destacó una transformación estructural que combina innovación médica, políticas públicas y un cambio cultural en torno a la donación.

Durante el año, se concretaron 938 procesos de donación de órganos y 1242 de tejidos, superando los registros de 2019 y 2024 respectivamente. Además, 4497 personas recibieron trasplantes que salvaron vidas o mejoraron significativamente su calidad de vida. Este progreso es fruto de una estrategia nacional que busca cerrar la brecha entre la demanda creciente y la disponibilidad de órganos.

Desde el INCUCAI destacaron iniciativas clave como el Programa Procurar, que mediante la creación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) fortalece la detección y tratamiento de potenciales donantes dentro de los hospitales. También resaltaron el Programa Nacional de Capacitación en Coordinación Hospitalaria de Trasplante, que formó a más de 580 profesionales de la salud en los últimos dos años.

Para facilitar el acceso a trasplantes sin necesidad de traslado interprovincial, se habilitaron 14 nuevos programas, entre ellos 8 de órganos y 6 de córneas. Según el INCUCAI, “la realización de cada trasplante es posible gracias a la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los profesionales de la salud de los establecimientos hospitalarios de todo el país y al trabajo del sistema sanitario argentino”.

El aumento en las cifras de 2025 responde a múltiples factores: fortalecimiento del sistema de procuración, mejor coordinación entre provincias y hospitales, y un marco legal que presume la voluntad afirmativa de los adultos para donar. Un avance fundamental fue la incorporación progresiva de la donación en asistolia, técnica que permite obtener órganos de personas fallecidas por paro cardíaco sin esperar el diagnóstico de muerte encefálica, ampliando así el universo de donantes.

En la reunión del COFESA, presidida por el ministro de Salud Mario Lugones y los titulares provinciales, se presentaron los resultados y se delinearon los ejes del Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, que buscará consolidar estos avances y acelerar el acceso a trasplantes.

Los datos al 15 de diciembre mostraron que de los 4497 trasplantes realizados, 2349 correspondieron a órganos y 2148 a córneas. Entre los órganos, se destacaron 1674 trasplantes renales, 463 hepáticos y 124 cardíacos, además de intervenciones combinadas como hepatorrenales y cardiorrenales. También se realizaron 291 trasplantes en población pediátrica.

El origen de los órganos fue mayoritariamente de donantes fallecidos (2096 procedimientos), mientras que 253 provinieron de donantes vivos, modalidad clave en trasplantes renales y hepáticos parciales. Sin embargo, más de 7200 pacientes permanecen en lista de espera, una cifra que refleja la necesidad creciente impulsada por enfermedades crónicas y avances médicos.

La doctora Vanesa Gregoretti, especialista en trasplante cardíaco, valoró el récord alcanzado: “Creo que este año se han efectuado tantos procesos de donación, en base al trabajo, a la gran mejora que hubo durante todos estos años de la procuración de los órganos a nivel nacional como también en provincia”. Añadió que la meta es acercarse a líderes mundiales como España, que registra cerca de 50 donantes por millón de habitantes.

Por su parte, el doctor Pablo Centeno explicó que el aumento de donantes es el resultado de un proceso complejo que involucra a múltiples actores del sistema sanitario. Destacó que “la Ley Justina, para mayores de 18 años, ayuda mucho pero no soluciona el problema”, y recordó que solo el 1% de la población tiene muerte cerebral, condición para la donación tradicional.

La Ley Nacional 27.447, conocida como “Ley Justina”, sancionada en 2018 y reglamentada en 2019, establece que toda persona mayor de 18 años es donante a menos que haya manifestado su negativa. Esta legislación agiliza los procesos de ablación y trasplante, aunque el INCUCAI recomienda registrar la voluntad positiva y comunicarla a la familia para facilitar los procedimientos en momentos críticos.

Centeno destacó que el 70% de los pacientes en lista de espera están en tratamiento de diálisis, un proceso costoso y que afecta la calidad de vida, por lo que cada trasplante representa también un alivio para el sistema de salud. En este contexto, cada donante puede beneficiar hasta siete personas, lo que subraya la importancia de promover la información y el diálogo familiar sobre la donación.

El universo de donación incluye órganos vitales como riñón, hígado, corazón, pulmones, páncreas e intestino, y una amplia variedad de tejidos. Algunas donaciones pueden realizarse en vida, como un riñón o un segmento hepático bajo criterios médicos estrictos.

La donación en asistolia, reconocida por la Ley 27.447 como muerte por cese irreversible de funciones circulatorias, fue regulada por un protocolo nacional aprobado en 2023. Este procedimiento se aplica en situaciones clínicas específicas, bajo estrictos controles éticos y médicos, y requiere una coordinación compleja entre equipos interdisciplinarios.

La experiencia internacional indica que esta técnica puede aumentar significativamente la disponibilidad de órganos, especialmente riñones, hígados y pulmones. Para Argentina, representa una oportunidad estratégica para reducir las listas de espera y optimizar recursos sanitarios.

Finalmente, el Plan Estratégico Federal 2026-2028 apunta a fortalecer la procuración hospitalaria, mejorar los tiempos de inscripción en lista de espera y consolidar redes provinciales para responder a la demanda creciente de trasplantes en el país.