Un potente terremoto de magnitud 7,0 impactó la costa noreste de Taiwán el sábado por la noche, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Este sismo se convierte en el segundo movimiento telúrico fuerte que afecta a la isla en apenas unos días.

La Agencia Meteorológica de Taiwán detalló que el epicentro se situó a las 23:05 hora local (15:05 GMT), a una profundidad de 73 kilómetros en el mar, frente al condado de Yilan, ubicado al suroeste de Taipéi. El Departamento de Bomberos del condado aseguró que hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales.

En la capital Taipéi, el sismo provocó el movimiento de edificios y fue sentido en toda la isla, según reportaron medios locales. La actividad sísmica es frecuente en Taiwán debido a su ubicación en el límite de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región con mayor actividad sísmica a nivel mundial, según el USGS.

Este evento sucedió pocos días después de otro temblor de magnitud 6,0 ocurrido el miércoles pasado en el sureste de la isla. En abril de 2024, un terremoto de magnitud 7,4 provocó la muerte de 17 personas, deslizamientos de tierra y daños severos en edificaciones alrededor de la ciudad de Hualien. Autoridades señalaron que fue el sismo más fuerte en Taiwán en veinticinco años.

El terremoto de 2024 fue el más grave desde el de magnitud 7,6 registrado en 1999, considerado el desastre natural más letal en la historia de la isla.