Por qué Morena Rial no tiene contacto con otras presas en el penal

La estadía de Morena Rial en la unidad penitenciaria de Magdalena sumó nuevos detalles que aclaran su actual régimen de detención. Según reveló su exabogado y allegado, Alejandro Cipolla, la joven no comparte espacios con la población común de la cárcel por una determinación directa de las autoridades. Al respecto, el letrado fue tajante al explicar que su aislamiento “es una cuestión que dispuso el servicio penitenciario”.

En cuanto a la marcha de la causa, Cipolla informó que se encuentran “esperando que se eleve al Tribunal Oral” mientras el expediente avanza a la siguiente instancia judicial.

El panorama legal de la hija de Jorge Rial se volvió crítico tras el reciente rechazo del pedido de prisión domiciliaria, un recurso que la defensa consideraba inminente.

Antes de la resolución negativa, el abogado había manifestado a sus seguidores que “en estos días se resuelve la solicitud de arresto domiciliario”. Sin embargo, tras la confirmación judicial de mantenerla tras las rejas, Cipolla descargó su indignación en redes sociales: “El juzgado negó el arresto. ¡En el día de mañana se va a estar apelando la resolución! Esperemos que la Cámara de Apelaciones revoque la sentencia vergonzosa”. Con esta apelación, la defensa busca revertir el fallo para que la imputada deje el penal de Magdalena, donde recientemente pasó la Navidad.