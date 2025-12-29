En Argentina, más de 3,3 millones de adultos mayores ya emplean billeteras virtuales, consolidándose como el grupo que más incrementó el uso de estas herramientas durante 2025. Esta tendencia refleja una creciente adopción tecnológica que transforma la relación de este segmento con el dinero.

Un informe de la Cámara Argentina Fintech reveló que el número de usuarios mayores de 60 años que se sumaron a las billeteras digitales creció un 29,7% en el último año. Mariano Biocca, director ejecutivo de la entidad, destacó que “los adultos mayores utilizan la tecnología a diario y el uso de billeteras virtuales crece con fuerza en este segmento en los últimos años”.

Además, Biocca agregó que “darles la opción de decidir dónde cobrar sus haberes les ahorraría trámites y pasos innecesarios. De esta forma, tendrían la libertad de elegir el servicio que se ajuste mejor a sus necesidades”. En línea con este planteo, las fintech solicitan que se permita el cobro de sueldos directamente en billeteras virtuales para facilitar la gestión financiera de los jubilados.

Datos presentados por Taquion muestran que el 42% de los jubilados transfiere dinero a su billetera virtual para obtener rendimientos, mientras que el 63% estaría dispuesto a cobrar su haber en estas plataformas. Además, un 90% considera que cualquier persona debería poder elegir libremente dónde cobrar su jubilación y administrar sus fondos.

Según un análisis de la consultora Invecq, quienes utilizan billeteras digitales realizan hasta un 80% menos de extracciones en efectivo comparado con los usuarios que solo operan con cuenta bancaria. Este cambio se refleja en una reducción del 65% en extracciones por cajero desde 2020, y una caída del uso del efectivo del 18,9% al 6,2% del PBI, impulsada por la digitalización de los pagos.

En el mismo sentido, el INDEC reportó que la categoría “otros medios de pago”, que incluye pagos con QR, ya es el principal método en autoservicios mayoristas, con más del 30% de participación, y representa cerca del 13% en supermercados, un crecimiento notable respecto a hace pocos años cuando apenas alcanzaba el 1%.