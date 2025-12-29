La Serena y Coquimbo reemplazan pirotecnia por fiestas familiares para Año Nuevo 2026

En un giro hacia celebraciones más inclusivas y seguras, las comunas de La Serena y Coquimbo despedirán el año 2025 y recibirán el 2026 con grandes espectáculos musicales gratuitos de carácter familiar, eliminando los tradicionales shows pirotécnicos. La medida, que prioriza el bienestar de niños con condición del espectro autista, mascotas y personas sensibles al ruido, marca una tendencia en la Región de Coquimbo, donde solo Los Vilos mantendrá fuegos artificiales, tras una consulta ciudadana.

Coquimbo: doble celebración costera

La comuna de Coquimbo organizará dos eventos simultáneos a partir de las 23:00 horas del martes 31 de diciembre. El alcalde Ali Manouchehri invitó a la comunidad a participar en estas "grandes fiestas familiares", que se desarrollarán en la Avenida Costanera (km 465) y en la explanada del Paseo Costero de Tongoy.

"Serán espacios especialmente pensados para la familia, donde podremos compartir, disfrutar, bailar y recibir con alegría el año 2026, en un ambiente de seguridad, entusiasmo y sana convivencia", señaló el edil. Los eventos contarán con artistas destacados y una producción de alto nivel, continuando con la política municipal implementada desde el inicio de su administración de suspender la pirotecnia en eventos oficiales.

La Serena: gran fiesta en Avenida del Mar

Por su parte, La Serena vivirá un cambio significativo en sus tradiciones de fin de año. La alcaldesa Daniela Norambuena confirmó que no habrá fuegos artificiales tanto por razones presupuestarias como por protección a grupos sensibles, pero aseguró que la comuna tendrá una gran fiesta ciudadana con temática especial y sorpresas familiares.

El show gratuito se realizará desde las 22:00 horas en Avenida del Mar, a la altura de Cuatro Esquinas, con una parrilla artística que incluirá a DJ Spider G, Areli y Los Gavilanes, Reggaeton Boys y Megapuesta. La municipalidad extendió una cordial invitación: "Ven a celebrar, reencontrarnos y comenzar juntos el Año Nuevo 2026, en una fiesta pensada para toda la familia".

Norambuena además anunció que durante 2026 se realizará una consulta ciudadana para que los serenenses decidan cómo quieren celebrar el Año Nuevo 2027.

Celebraciones en el resto de la Región

Otras comunas de la Región de Coquimbo también preparan actividades para recibir el nuevo año:

Vicuña recuperará el tradicional baile de Año Nuevo en la plaza Gabriela Mistral.

Los Vilos, única comuna con pirotecnia autorizada, tendrá celebraciones en la Avenida Costanera de Pichidangui con la presentación de "Los Pincheira del Sur", además de shows pirotécnicos en Caimanes y el sector del Buzo Escafandra, con medidas preventivas de mitigación.

Salamanca celebrará con una fiesta en la Plaza de Armas desde las 23:59 horas.

Monte Patria realizará su encuentro en el Centro Cultural Huayquilonko con presentaciones musicales desde las 23:30 horas.

Esta transformación en las celebraciones de fin de año refleja una creciente conciencia sobre la inclusividad y seguridad en los eventos masivos, ofreciendo alternativas de esparcimiento que privilegian el reencuentro familiar y comunitario por sobre los espectáculos pirotécnicos tradicionales.