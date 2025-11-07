Este viernes 7 de noviembre de 2025 a las 15 horas dio inicio la primera sesión de la cuarta negociación paritaria docente del año 2025 en San Juan. El encuentro se desarrolla bajo la presidencia del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

También forman parte de la mesa paritaria el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos del mismo ministerio, Martín Recabarren y Gabriel González.

Por el sector gremial participan representantes de los tres sindicatos docentes de la provincia. Por UDAP asisten la secretaria general, Patricia Quiroga; el asesor legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré, y el asesor técnico, Walter Ríos. En representación de AMET se encuentran el secretario gremial, Francisco Campos; el secretario adjunto, Adrián Ruiz, y la secretaria de prensa, Gabriela Rothis. Mientras que por UDA participan la secretaria general, Karina Navarro; el asesor legal, Guillermo Meritello; la asesora pedagógica, Vanesa Marano, y la secretaria previsional y de Acción Social, Nancy Vilaplana.

La reunión marca una nueva instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, en un contexto donde el sector busca actualizaciones salariales y mejoras en las condiciones laborales. Se espera que en las próximas horas se den a conocer los avances del encuentro.