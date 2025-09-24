Este año, el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se trasladará al viernes 10 de octubre, quedando así un fin de semana largo de tres días. La jornada es obligatoria y de cumplimiento en todo el país, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), que establece que quienes trabajen durante un feriado deben percibir el doble de su salario diario. En San Juan, sin embargo, la medida genera preocupación entre comerciantes y trabajadores.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, aseguró que trasladar el feriado al viernes no favorece ni al sector comercial ni al turismo: “Si sos comercio y hay mucho movimiento, no cerrás. Pero si sos empleado, tampoco te podés tomar el viernes porque el sábado igualmente debés trabajar. Son decisiones que terminan perjudicando al sector”, señaló.

Quiroga propuso trasladar el feriado al lunes, una alternativa que permitiría fomentar el turismo interno y disfrutar de un fin de semana largo completo sin cortar la semana laboral. “Con la situación económica actual, nadie se toma cuatro días. Solo dos, y más aún cuando queda poco para las vacaciones de verano”, agregó. La medida pone de relieve la tensión entre la normativa legal, la dinámica comercial y el turismo interno, en un contexto económico que obliga a muchas familias y comercios a planificar con cautela cada jornada de descanso.