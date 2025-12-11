Argentina dio un paso estratégico en la preparación frente a eventuales pandemias con el inicio de las pruebas preclínicas de una vacuna de ARNm contra la gripe aviar H5N1. El desarrollo está a cargo de Sinergium Biotech junto al Laboratorio de Inmunotecnología de Ácido Nucleico (LITAN) de la UBA-CONICET y cuenta con el apoyo de la Coalición para la Innovación en Preparación ante Epidemias (CEPI), que financia el proyecto con un millón de dólares, además de la asistencia técnica de la OMS y la OPS.

Los ensayos, que comenzarán en los próximos días, representan la fase previa a los estudios clínicos en humanos, previstos para 2026 si las etapas toxicológicas confirman niveles adecuados de seguridad y eficacia. El laboratorio argentino es uno de los quince centros mundiales seleccionados por la OMS para su Programa de Transferencia de Tecnología de ARNm y el único dedicado específicamente al desarrollo de una vacuna contra la influenza H5N1.

El respaldo internacional destaca el potencial regional del proyecto. “Esta asociación con CEPI permite a Sinergium acelerar sus capacidades de investigación y fabricación de vacunas de ARNm en América Latina”, afirmó Germán Sánchez Alberti, gerente de I+D del laboratorio, quien subrayó que la tecnología desarrollada puede beneficiar a países de ingresos medios y bajos. CEPI, por su parte, señaló que la alianza permitirá responder “de forma rápida y equitativa” a futuras amenazas epidemiológicas, en sintonía con la misión de disponer de vacunas en menos de 100 días desde la identificación de un nuevo patógeno.

Actualmente, existen 14 formulaciones candidatas en evaluación in vitro y en ratones. La plataforma de ARNm trabaja con la secuencia original del virus H5N1 y se orienta a una vacuna monovalente, a diferencia de las tradicionales trivalentes o tetravalentes usadas para la influenza estacional humana. La versatilidad del sistema permitirá adaptarlo a otros virus emergentes que representen riesgos sanitarios para la región.

El contexto epidemiológico acelera la urgencia: las Américas registran brotes recientes de H5N1 en aves domésticas y silvestres, con presencia también en mamíferos y episodios aislados en humanos tras exposiciones directas. Por ello, la OPS y la OMS acompañan la investigación para fortalecer la vigilancia, la capacidad de producción regional y la disponibilidad de dosis en caso de una emergencia sanitaria.

La estrategia incluye además alianzas regionales, como la coordinación con BioManguinhos/FIOCRUZ en Brasil, para conformar una red destinada a producir vacunas pandémicas y no pandémicas con acceso garantizado a través del Fondo Rotatorio de la OPS. La política apunta a consolidar la autosuficiencia y la sostenibilidad a largo plazo en materia de inmunización.

El acuerdo con CEPI, OPS y OMS garantiza que los datos generados serán de acceso abierto y que el abastecimiento priorizará a poblaciones en riesgo, con precios asequibles para países de ingresos bajos y medios. También prevé programas de capacitación y transferencia tecnológica para fortalecer la formación de recursos humanos y reducir la dependencia de proveedores externos en la región.

“Este anuncio demuestra que las Américas tienen el talento y la capacidad para avanzar en vacunas seguras y eficaces”, afirmó Tomás Pippo, jefe interino de la Plataforma de Innovación y Producción Regional de la OPS. Con este avance, Argentina se posiciona como actor clave en la innovación sanitaria del continente.