Luego de que el rubro alimentos traccionara al alza el IPC de enero, la suba del precio de la carne volvió a presionar sobre la inflación en febrero que, según estimaciones privadas, podría ubicarse en torno al 3%. De concretarse, implicaría que el índice no desaceleraría por noveno mes consecutivo.

La consultora LCG advirtió que “la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró un punto porcentual, trepando a 3,4%”. Según detalló, carnes volvió a acelerar por tercera semana consecutiva (+0,4 puntos porcentuales semana contra semana), explicando casi el 50% de la inflación mensual promedio del rubro alimentos y bebidas.

En la misma línea, EcoGo señaló que los alimentos aumentaron 0,7% en la primera semana de febrero, luego 0,9% en la segunda y 0,5% en la tercera. Para el IPC general proyectan un 3% en el segundo mes del año. “Si bien todavía se siente el peso de los nuevos cuadros tarifarios en transporte, electricidad y gas, la dinámica fue más contenida”, explicaron desde la consultora que dirige la economista Marina Dal Poggetto.

El comportamiento de la carne ya había mostrado una fuerte suba en enero. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), el precio aumentó 4,9% en el primer mes del año, muy por encima del 2,9% del IPC general informado por el Indec.

En paralelo, el consumo volvió a caer. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), en enero de 2026 el consumo de carne bovina se ubicó en 47,9 kilos per cápita por año, el peor registro desde 2005.

El escenario complica las metas oficiales. El 2,9% de inflación de enero ya tensiona la aspiración del Gobierno de converger a un nivel por debajo del 1% hacia mitad de año o agosto, como había prometido el presidente Javier Milei. Además, pone en duda el objetivo del Presupuesto de cerrar 2026 con una inflación del 10% anual.

Si se cumplen las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), para mayo la inflación acumulada alcanzaría el 11,2%. Para respetar la pauta anual prevista en la ley de leyes, el índice debería ubicarse en torno al 0,6% mensual. Si febrero finalmente cierra en 3%, el ritmo necesario en los meses siguientes sería aún más exigente, cercano al 0,4% mensual, para cumplir la meta oficial.