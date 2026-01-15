Este jueves, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la incautación del buque petrolero Verónica en el mar Caribe en una operación militar coordinada como parte de la denominada Operación Southern Spear, destinada a hacer cumplir la cuarentena a embarcaciones sancionadas y frenar el transporte ilegal de petróleo vinculado a Venezuela y otras jurisdicciones.

Según el comunicado oficial, la acción se llevó a cabo antes del amanecer, cuando marines y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de EE. UU., partir desde el portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) para abordar y detener al Verónica sin incidentes.

El Comando Sur calificó al Verónica como uno de los buques que operaba desafiando la cuarentena establecida para las naves sancionadas en el Caribe y destacó que esta incautación demuestra “la eficacia de la Operación Southern Spear” en la región.

La operación contó con el respaldo de la Armada estadounidense, incluyendo unidades del Grupo de Preparación Anfibia como el USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28), descritos por las autoridades como activos listos para el combate.

En su comunicado, las autoridades estadounidenses reiteraron que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”, subrayando el objetivo de terminar con las actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

La incautación del Verónica marca la sexta operación de este tipo en las últimas semanas contra buques petroleros vinculados a Venezuela, en medio de una campaña más amplia para controlar las exportaciones de crudo y reforzar la aplicación de sanciones.

Fuentes: Clarín, The Guardian, U.S. Naval Institute News y otros medios (compilado).