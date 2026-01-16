En el marco de una gira federal de carácter institucional y político, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó la provincia de San Juan y mantuvo un encuentro con autoridades de La Libertad Avanza de la provincia.

La reunión se desarrolló en la sede partidaria del espacio y fue encabezada por el diputado nacional José Peluc, junto a referentes nacionales, provinciales y departamentales, además de simpatizantes del presidente Javier Milei en la provincia.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron visiones sobre la realidad política y social de San Juan y analizaron el proceso de consolidación del espacio libertario a nivel local. También se abordaron avances vinculados a la obra pública con impacto en la provincia, en especial los proyectos relacionados con la actividad minera y el potencial desarrollo del cobre.

En ese contexto, se planteó la necesidad de fortalecer el crecimiento de San Juan en articulación con el Gobierno nacional y en línea con los lineamientos impulsados por la actual gestión presidencial.

Desde La Libertad Avanza San Juan, Peluc, lider y representante del espacio, destacó la relevancia de este tipo de reuniones para afianzar el vínculo con referentes nacionales y consolidar el trabajo político que el espacio viene desarrollando en la provincia, con proyección a futuro.