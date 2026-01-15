Un juez de Mendoza resolvió este jueves 15 de enero que el sanjuanino Mauricio Andrés Morales (34), dueño de la empresa OK Eventos, continuara alojado en la cárcel mientras se investigan múltiples denuncias por presuntas estafas en fiestas sociales. La decisión fue tomada por el magistrado Juan Manuel Pina, quien escuchó los argumentos de la Fiscalía de Delitos Económicos y del abogado defensor del acusado.

La Fiscalía solicitó que Morales permanezca detenido por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de pruebas, mientras que la defensa pidió la libertad, alegando que se trató de incumplimientos de contrato y no de delitos. Tras un cuarto intermedio, el juez dictó la prisión preventiva.

El sanjuanino es acusado de no haber concretado decenas de eventos sociales, entre ellos un doble cumpleaños de 15 de gemelas, cuyo pago ascendía a $10.500.000. Según los denunciantes, el empresario canceló los eventos asegurando falsamente haber sufrido un accidente, cuando en realidad estaba en su domicilio en Rivadavia, San Juan.

Además de este caso, se registraron al menos 23 denuncias más por fiestas que nunca se realizaron, incluyendo cuatro fiestas de egresados con cientos de damnificados. Los afectados encontraron los salones desiertos en el momento de los eventos, lo que reforzó la gravedad de las acusaciones.

El proceso judicial continúa abierto y Morales permanecerá detenido hasta que se completen las investigaciones sobre los múltiples hechos que se le imputan.