El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, criticó la decisión de eliminar aranceles a la importación de celulares. “Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”, alertó el mandatario fueguino.

La eliminación de aranceles comenzó a aplicarse este jueves, junto a otras acciones similares vinculadas al rubro de electrodomésticos de línea blanca y consolas de videojuegos.

Desde el gobierno nacional, se argumentó que esta medida “apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato”, pero en el empresariado de la industria tecnológica, con la mayoría de las terminales instaladas en el sur, hay bastante malestar y molestia tal resolución de política económica.

El gobierno había reducido los aranceles del 16% al 8% en mayo del año pasado, y ahora directamente los bajó a cero.

El sector más afectado será la industria fueguina, dedicada principalmente a los productos tecnológicos.

Melella dijo que “hoy entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”.

El gobernador aseguró que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, "nosotros no tenemos nada para festejar".

En esa línea, amplió: “No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país”. Además, manifestó con pesar que “Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada”, lamentó.



