En las últimas semanas se viralizó en redes sociales una información que aseguraba que en la provincia de Mendoza se aplicaban multas de hasta 500 mil pesos a conductores que tomaran mate mientras manejaban. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Seguridad provincial confirmaron que la versión es falsa y que no existe ninguna norma que prohíba explícitamente esta práctica.

Desde la Dirección Vial de Mendoza aclararon que nunca se labraron actas por tomar mate al volante. No obstante, señalaron que sí se sanciona a quienes cometen infracciones relacionadas con la falta de control del vehículo, como soltar el volante mientras se conduce.

En diálogo con HUARPE TV, el técnico en seguridad vial Jorge Ibáñez explicó que la ley establece que el conductor debe manejar con ambas manos sobre el volante. “En ninguna provincia hay excepciones, salvo casos puntuales como Córdoba, que son más estrictos. La normativa indica que se debe conducir con las dos manos, salvo movimientos breves y necesarios como cambiar de marcha o accionar luces y limpiaparabrisas”, detalló.

Ibáñez remarcó además la importancia de una conducción segura desde el punto de vista preventivo. Recomendó tomar el volante de forma firme, en posición “9:15”, para tener mayor control ante maniobras imprevistas. “Uno nunca sabe con qué se puede encontrar en el camino, por eso necesitamos firmeza y seguridad”, afirmó.

En cuanto al aspecto legal, fue contundente: “Si la ley dice que tenés que tener las dos manos en el volante y la autoridad te sorprende tomando mate o fumando, puede labrarte una multa. Que no te sancionen siempre no significa que no esté prohibido”.

El especialista también se refirió a conductores de transporte pesado y de larga distancia. Señaló que ante la necesidad de comer, beber o descansar, lo correcto es detenerse en una estación de servicio o en un lugar habilitado. “Parás, desayunás, comés o descansás y después continuás el viaje. Si te gusta conducir, estas son las reglas”, expresó.

Finalmente, Ibáñez fue claro: “La ley está para cumplirse. Si no querés respetarla, entonces no manejes. Pedís un Uber”. De este modo, quedó desmentida la versión viral y se reforzó el mensaje de conducción responsable en las rutas argentinas.