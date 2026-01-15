Una mujer identificada como Silvia Quiroga, de 67 años, fue encontrada sin vida en su domicilio del departamento Jáchal durante la mañana de este jueves. El hecho generó preocupación debido a que el cuerpo presentaba algunos moretones visibles, lo que motivó la intervención judicial.

Según informaron fuentes policiales, desde el entorno familiar indicaron que las lesiones serían consecuencia de una caída sufrida por la mujer en días anteriores. Sin embargo, el médico que constató el deceso decidió no firmar el certificado de defunción y solicitó que se realice una autopsia para confirmar o descartar esa versión.

Ante esta situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte, que aguarda los resultados del estudio forense para avanzar con el procedimiento judicial correspondiente.

Desde la Justicia explicaron que existen dos posibles caminos: cerrar el caso si se comprueba que los golpes fueron producto de una caída accidental, o bien iniciar una investigación penal en caso de que las lesiones presenten características compatibles con otro tipo de origen.

Por el momento, el cuerpo permanece bajo custodia judicial y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados preliminares de la autopsia, los cuales serán clave para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.