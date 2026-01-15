Una fuerte polémica se desató en las últimas horas tras conocerse un viaje a China realizado por un grupo de diputados libertarios durante la primera quincena de enero, encabezados por la legisladora Juliana Santillán. La noticia tomó estado público luego de que circulara en redes sociales un video donde se veía a los legisladores a bordo de un avión con destino al país asiático, lo que generó sospechas sobre un supuesto uso de fondos públicos.

Los primeros posteos de periodistas y usuarios en redes señalaron que se trataba de un viaje “secreto” financiado con dinero del Estado. Ante el revuelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a desmentir esa versión y aseguró que la actividad no fue costeada con recursos públicos.

En medio de la controversia, Santillán realizó una extensa defensa en su cuenta de X. “En el marco de una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China, diputados de la Nación acabamos de regresar de una gira por la República Popular China visitando varias provincias”, escribió. Y agregó: “Estuvimos reunidos con empresas privadas y ampliamos la mirada hacia mejorar las inversiones en Argentina”.

La legisladora detalló además los encuentros mantenidos durante la gira: “En Beijing: COFCO; Guangdong: Distrito internacional Liede; Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth”. En ese sentido, remarcó: “Trabajamos para el crecimiento del sector productivo argentino, generando condiciones para que las empresas más importantes del mundo inviertan en el país”.

Minutos antes, Santillán cruzó duramente a una periodista que puso en duda la invitación oficial del gobierno chino. “Absolutamente falso. En lugar de operar, deberías preguntar”, expresó, y aclaró que preside la delegación por su rol en el Grupo Parlamentario de Amistad con China.

En otro posteo sostuvo: “Los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China, como lo hacen con otras delegaciones del mundo. No hubo viáticos de la Cámara de Diputados”. Además, afirmó que cada legislador pagó sus propios gastos y subrayó: “No le salió un solo peso a los argentinos”.

Santillán defendió los resultados del viaje y aseguró que los beneficios serán para el sector productivo nacional. “Estas actividades son parte de nuestra representación pública y pronto serán públicos también los resultados. Estamos haciendo agenda”, concluyó.

Cabe recordar que en noviembre ya se había realizado otro viaje del Grupo Parlamentario de Amistad con China, en el que participaron diputados de distintos espacios políticos como La Libertad Avanza, PRO, Unión por la Patria, UCR e Innovación Federal.

Desde la oposición también surgieron cuestionamientos. Algunos legisladores criticaron que la gira se haya organizado “en secreto” y sin una agenda clara sobre los intereses argentinos frente al vínculo con China.

Uno de los más duros fue Miguel Ángel Pichetto, quien escribió: “En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino”.

Pichetto agregó: “Nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino. Trump tiene razón: hay que frenar a China”, y concluyó que la política exterior del Gobierno “está a la deriva” y podría generar conflictos con Estados Unidos.