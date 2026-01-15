La crisis de rentabilidad volvió a encender las alarmas en el sector yerbatero. Un grupo reducido de productores y dirigentes cooperativos mantuvo un encuentro con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, en Posadas. Si bien la reunión fue calificada como “amena”, los participantes dejaron una advertencia clara: si los precios no mejoran en un plazo razonable, el conflicto podría escalar nuevamente con un tractorazo, como ocurrió a comienzos de los años 2000.

El encuentro se realizó en la sede del INYM y contó con representantes de solo 4 de las 12 asociaciones de productores que existen en la provincia. Esta convocatoria limitada generó malestar entre los chacareros, quienes reclamaron una reunión ampliada que incluya a toda la zona productora. La falta de una fecha concreta para ese encuentro profundizó el clima de incertidumbre.

Durante la reunión, los productores presentaron un petitorio de siete puntos. Entre los reclamos se destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta en toda la cadena yerbatera, mejorar el precio de la hoja verde, restituir facultades recortadas al INYM, sostener el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, mantener los controles de calidad, continuar con el registro de productores y garantizar el pago de becas estudiantiles. Sin embargo, el eje central volvió a ser la pérdida de rentabilidad.

Precios bajo presión

Según explicaron los referentes, la última zafra cerró con valores por debajo de los 300 pesos por kilo de hoja verde puesta en secadero, muy lejos del costo de producción estimado en unos 430 pesos, sin margen de ganancia. Esta brecha se arrastra desde hace más de dos años y dejó a muchos productores en una situación crítica, con dificultades para sostener la actividad y encarar nuevas campañas.

Por el lado de las asociaciones participaron Jorge Skripczuk y Luis Andrusyszyn, de Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, de la Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro; y Jorge Lizzinies, de la Cooperativa Jardín América. El presidente del INYM, recientemente designado, buscó llevar tranquilidad y aseguró que se encuentra interiorizándose en el funcionamiento del organismo. También afirmó que no tiene previsto desmantelar el área de controles de calidad, un punto sensible para el sector.

Pese a ello, la reunión dejó más preguntas que respuestas. Los yerbateros expresaron su disconformidad por la escasa representación y advirtieron que limitar la participación puede derivar en diagnósticos incompletos. En ese sentido, Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones y referente histórico de los tractorazos de 2001 y 2002, cuestionó públicamente la convocatoria restringida y alertó sobre el riesgo de dividir al sector.

El conflicto actual remite a la historia reciente. El INYM fue creado en 2002 tras 53 días de acampe de productores en Posadas, luego de la crisis provocada por la desregulación de la actividad. Desde entonces, el Instituto comenzó a fijar valores de referencia para la hoja verde y la yerba canchada, permitiendo una lenta recuperación del sector.

Sin embargo, a fines de 2023 una nueva desregulación a nivel nacional volvió a golpear los precios. Mientras los productores reciben cada vez menos por su materia prima, el valor del paquete de yerba en góndola no dejó de aumentar. Aunque en 2025 se registró una recuperación del consumo interno y un fuerte crecimiento de las exportaciones, ese repunte no alcanzó para recomponer los márgenes de los chacareros.

Con un INYM que estuvo acéfalo durante más de dos años y una nueva conducción que recién comienza a dar señales, el sector yerbatero vuelve a moverse entre la negociación y la protesta, con la amenaza del tractorazo como telón de fondo.