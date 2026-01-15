Un procedimiento policial realizado en el departamento Caucete permitió recuperar un cargamento de uvas que había sido sustraído de una finca local. El hecho ocurrió cuando efectivos de la Unidad Rural N°3 realizaban recorridas de prevención y seguridad por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el personal patrullaba por la intersección de calles Juan José Bustos y Gregoria Matorras cuando observaron a un hombre que salía de un descampado llevando un bulto. Al intentar entrevistarlo, el sujeto arrojó el paquete al suelo y se dio a la fuga, perdiéndose de vista entre las inmediaciones.

Al inspeccionar el elemento abandonado, los uniformados constataron que se trataba de una tela blanca, tipo sábana, que en su interior contenía uva de la variedad Red Globe. De inmediato se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones Contra la Propiedad.

Por disposición judicial, se procedió al secuestro de la mercadería, la cual fue trasladada a la Unidad Policial N°3 para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, se presentó un ciudadano de apellido Leiva, quien radicó la denuncia tras tomar conocimiento del procedimiento policial. El hombre reconoció las uvas como de su propiedad y manifestó que habían sido arrancadas y sustraídas de su finca.

La investigación continúa para dar con el autor del hecho, mientras la Justicia avanza con las actuaciones de rigor por el delito contra la propiedad.