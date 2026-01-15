En un movimiento que amplía las alternativas de cobro de prestaciones sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) incorporó a Naranja X como nueva billetera virtual habilitada para recibir asignaciones y programas sociales. La decisión fue informada esta semana y permite a los beneficiarios elegir que sus pagos se acrediten directamente en esta plataforma digital.

Para acceder a esta modalidad, los titulares de planes sociales deberán declarar expresamente ante Anses su voluntad de cobrar a través de la billetera virtual. El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como a través de la plataforma Mi Anses o la aplicación oficial del organismo.

Naranja X, la unidad fintech del Grupo Financiero Galicia, se suma así a un listado reducido de billeteras habilitadas, donde hasta ahora figuraba principalmente Mercado Pago. Esta última plataforma había informado en octubre pasado que más de un millón de usuarios ya cobraba sus prestaciones sociales por esa vía.

La modalidad de cobro electrónico mediante billeteras digitales fue restablecida a principios del año pasado y se presenta como una alternativa para quienes no poseen una cuenta bancaria tradicional. Según datos oficiales, el régimen de asignaciones familiares alcanza a más de 9 millones de beneficiarios en todo el país, de los cuales más de 8 millones corresponden a la Asignación Universal por Hijo.

Por el momento, los programas que pueden cobrarse a través de billeteras virtuales son: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, Asignaciones de Pago Único, Prestación Alimentar, Programa Hogar y Vouchers Educativos.

Desde Naranja X destacaron que esta modalidad permite disponer del dinero de forma inmediata, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. “Simplifica la organización de los gastos cotidianos y favorece la planificación familiar”, señalaron desde la empresa.

La ampliación de opciones de cobro se da además en un contexto de debate sobre la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para acreditar salarios y haberes previsionales, un ámbito que aún permanece mayormente en manos del sistema bancario tradicional. En abril de 2024, Anses había iniciado conversaciones con el sector fintech para avanzar en ese sentido, aunque sin un consenso definitivo debido a la oposición de entidades financieras tradicionales.