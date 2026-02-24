Los expertos en plantas recomiendan un método poco difundido que consiste en enterrar mechones de pelo natural de mascotas como perros o gatos alrededor del limonero para mejorar su crecimiento y fructificación. El truco aprovecha un residuo común (pelaje que se retira al cepillar a tu mascota) como un suplemento natural para el suelo del cítrico.

El pelo está compuesto principalmente por queratina, un material que, al descomponerse en la tierra, libera nitrógeno, un nutriente esencial que puede contribuir a hojas más verdes y al desarrollo de brotes y frutos.

Además de su valor como fuente de nitrógeno, el pelo mezclado con la tierra ayuda a airear el suelo, creando pequeños espacios que favorecen el flujo de agua y oxígeno hacia las raíces del limonero.

Un beneficio adicional señalado por jardineros es que el olor del pelaje tiende a disuadir animales silvestres o roedores que suelen dañar plantas, ya que estos interpretan el rastro olfativo como la presencia de un depredador.

Para aplicar este truco, se recomienda cavar un surco de 5 a 10 cm de profundidad alrededor de la base del tronco, colocar el pelo en el interior y luego cubrirlo con tierra fértil o compost para facilitar su descomposición.

Es importante usar solo pelo natural no tratado con productos químicos como champús o pipetas, ya que esos residuos pueden afectar la descomposición o incluso ser perjudiciales para la planta.

Este método no solo puede beneficiar al limonero, sino también reducir la cantidad de residuos que terminan en la basura, transformando el pelo de tu mascota en un recurso útil para tu jardín.