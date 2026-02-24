Le escondió un anillo en la comida para sorprenderla, ella se rompió un diente y terminó la relación

Lo que debía ser una cena romántica para celebrar el amor se transformó en una visita de urgencia al dentista y una ruptura definitiva. Una joven argentina, que se identifica en Instagram como @julirocyo, relató la insólita y accidentada noche que vivió el 14 de febrero con quien, hasta ese momento, era su novio desde hacía siete meses.

El plan del joven parecía sacado de una película: esconder un anillo dentro del plato de comida para sorprender a su pareja. Sin embargo, la realidad fue mucho menos idílica. Al dar un bocado, Rocío sintió un fuerte impacto y el resultado fue desastroso: se rompió un diente.

Visiblemente molesta, la joven explicó en su video que el anillo no era una propuesta de casamiento, sino un simple regalo por el Día de los Enamorados. Pero lo que más le dolió no fue solo la pieza dental dañada —la cual ya tenía un arreglo previo— sino el hecho de que su pareja ignoró una advertencia explícita. "Desde un principio le dije que los anillos y la comida no se mezclan. ¿Por qué les decimos que no hagan algo y hacen lo contrario?", cuestionó indignada.

El descargo de Rocío fue contundente al resumir su situación actual: "Me quedé sin pareja, sin anillo, sin 14 de febrero y con un hueco en la boca". Ante la falta de escucha de su ahora exnovio, la joven decidió cortar la relación en ese mismo instante, asegurando que, aunque todo quedó en buenos términos, cada uno es libre de rehacer su vida.

El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando cientos de comentarios entre divertidos y solidarios con la joven, y desatando un debate sobre los riesgos de las sorpresas que involucran objetos duros escondidos en los alimentos. Mientras tanto, Rocío deberá afrontar ahora no solo la soltería sino también el costo de un nuevo arreglo dental.