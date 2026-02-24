A cinco años de la implementación del sistema procesal penal acusatorio adversarial en San Juan, el Ministerio Público Fiscal anunció una nueva etapa de reformas internas. El fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, confirmó que durante el segundo semestre de 2026 se aplicará un sistema de meritocracia para definir ascensos y movimientos dentro de la fiscalía, con el objetivo de fortalecer la carrera judicial y transparentar los procesos de promoción.

El nuevo esquema se pondrá en marcha en el período en que habitualmente se registran vacantes por jubilaciones, renuncias o reestructuraciones. “Estamos trabajando para implementar un sistema de meritocracia real en el ámbito de la fiscalía, de manera que los ascensos respondan a criterios objetivos y no a decisiones discrecionales”, explicó el funcionario.

Según detalló, el mecanismo contemplará múltiples variables. “No se trata únicamente de la antigüedad. Queremos un modelo integral que considere la capacitación, las evaluaciones, el desempeño cotidiano y también aspectos actitudinales como la predisposición y el compromiso con la función”, sostuvo.

Transparencia y previsibilidad

Baigorrí indicó que la iniciativa apunta a generar mayor confianza entre los trabajadores y a ordenar la carrera interna. “La idea es que cada agente sepa que su progreso dependerá de sus antecedentes y de su preparación. Si existe mérito, el apellido debe quedar en segundo plano”, afirmó.

El sistema fue conversado con el gremio del sector y con la entidad que nuclea a fiscales y asesores. “Buscamos que, cuando haya vacantes, la decisión no sea personal, sino el resultado de una evaluación previa que determine quién se encuentra en mejores condiciones para el ascenso”, agregó.

Un cambio en el contexto del sistema acusatorio

El anuncio se realizó en el marco del balance por los cinco años del sistema acusatorio, que modificó el funcionamiento del proceso penal al otorgar a la fiscalía la conducción de las investigaciones y al juez el rol de garante de legalidad. “El cambio ha sido significativo, porque hoy el Ministerio Público tiene una responsabilidad central en la gestión de los casos y en la respuesta a la sociedad”, señaló Baigorrí.

De acuerdo con el fiscal general, el nuevo modelo permitió ampliar la cantidad de causas que reciben tratamiento y reducir los tiempos de resolución. “Los procesos que antes podían extenderse durante años hoy se resuelven en plazos considerablemente menores, lo que mejora el acceso a la justicia y la atención a las víctimas”, indicó.

Profesionalización y fortalecimiento institucional

En este contexto, el funcionario consideró necesario acompañar la transformación del sistema con políticas de recursos humanos. “La eficiencia del modelo acusatorio requiere personal capacitado, actualizado y comprometido. La meritocracia es una herramienta para fortalecer el capital humano y consolidar el funcionamiento institucional”, afirmó.

Además, destacó la importancia de la capacitación continua y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar las investigaciones. “La formación permanente y el uso de nuevas tecnologías permiten optimizar el trabajo y dar respuestas más rápidas y eficaces”, concluyó.