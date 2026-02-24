Reubicación escolar 2026: las sedes habilitadas para inscribir a alumnos de nivel primario

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, informa a padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en diciembre del año pasado o que cambiaron de domicilio recientemente, que podrán realizar el trámite de reubicación escolar los días 26 y 27 de febrero. El procedimiento tiene como objetivo garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de nivel primario que aún no cuentan con una vacante asignada para el ciclo lectivo 2026.

Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según la disponibilidad existente en cada caso. La atención se desarrollará en dos turnos: por la mañana, de 8.30 a 12, y por la tarde, de 12.30 a 17.

Sedes habilitadas por zona y departamento

A continuación, el detalle completo de las escuelas sede donde las familias deben presentarse para realizar el trámite de reubicación, organizadas por zonas y departamentos:

Zona 1

Escuela Juan Mantovani, Albardón

Zona 2

Escuela Juan Jufré, Capital

Escuela Alejandro Aguado, Angaco

Zona 3

Escuela La Capilla, Calingasta

Zona 4

Escuela Normal Superior General San Martín, Capital

Zona 5

Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital

Zonas 6 y 7

Escuela Manuel Antequeda, Caucete

Escuela Mariano Ianelli, Caucete

Zona 8

Escuela Salvador María del Carril, Chimbas

Escuela Leandro Alem, Chimbas

Zona 9

Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas

Zona 10

Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia

Zona 11

Escuela Antonio Quaranta, Jáchal

Zona 12

Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal

Zona 13

Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo

Zona 14

Escuela Las Hornillas, Pocito

Zona 15

Escuela Rabindranath Tagore, Pocito

Zona 16

Escuela Gabriela Mistral, José Hernández, Rawson

Zona 17

Escuela Mary O'Graham, Rawson

Zona 18

Escuela Antonio de la Torre, Rawson

Zona 19

Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía

Zona 21

Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil

Zona 22

Escuela Provincia de Mendoza, San Juan de la Frontera, Rivadavia

Zona 23

Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum

Zona 24

Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía

Recomendaciones para las familias

Desde el Ministerio de Educación recomiendan a los padres y tutores acercarse a la escuela sede correspondiente con la documentación necesaria para agilizar el trámite, que incluye DNI del estudiante, certificado de domicilio y cualquier constancia que acredite la situación particular que motiva la reubicación, como el cambio de domicilio o la falta de inscripción previa.