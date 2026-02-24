Publicidad
Provinciales > Educación

Reubicación escolar 2026: las sedes habilitadas para inscribir a alumnos de nivel primario

Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según la disponibilidad existente.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Todas las sedes habilitadas en la provincia para la reubicación de estudiantes. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, informa a padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en diciembre del año pasado o que cambiaron de domicilio recientemente, que podrán realizar el trámite de reubicación escolar los días 26 y 27 de febrero. El procedimiento tiene como objetivo garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de nivel primario que aún no cuentan con una vacante asignada para el ciclo lectivo 2026.

Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según la disponibilidad existente en cada caso. La atención se desarrollará en dos turnos: por la mañana, de 8.30 a 12, y por la tarde, de 12.30 a 17.

Sedes habilitadas por zona y departamento

A continuación, el detalle completo de las escuelas sede donde las familias deben presentarse para realizar el trámite de reubicación, organizadas por zonas y departamentos:

Zona 1

  • Escuela Juan Mantovani, Albardón

Zona 2

  • Escuela Juan Jufré, Capital

  • Escuela Alejandro Aguado, Angaco

Zona 3

  • Escuela La Capilla, Calingasta

Zona 4

  • Escuela Normal Superior General San Martín, Capital

Zona 5

  • Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital

Zonas 6 y 7

  • Escuela Manuel Antequeda, Caucete

  • Escuela Mariano Ianelli, Caucete

Zona 8

  • Escuela Salvador María del Carril, Chimbas

  • Escuela Leandro Alem, Chimbas

Zona 9

  • Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas

Zona 10

  • Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia

Zona 11

  • Escuela Antonio Quaranta, Jáchal

Zona 12

  • Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal

Zona 13

  • Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo

Zona 14

  • Escuela Las Hornillas, Pocito

Zona 15

  • Escuela Rabindranath Tagore, Pocito

Zona 16

  • Escuela Gabriela Mistral, José Hernández, Rawson

Zona 17

  • Escuela Mary O'Graham, Rawson

Zona 18

  • Escuela Antonio de la Torre, Rawson

Zona 19

  • Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía

Zona 21

  • Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil

Zona 22

  • Escuela Provincia de Mendoza, San Juan de la Frontera, Rivadavia

Zona 23

  • Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum

Zona 24

  • Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía

Recomendaciones para las familias

Desde el Ministerio de Educación recomiendan a los padres y tutores acercarse a la escuela sede correspondiente con la documentación necesaria para agilizar el trámite, que incluye DNI del estudiante, certificado de domicilio y cualquier constancia que acredite la situación particular que motiva la reubicación, como el cambio de domicilio o la falta de inscripción previa.

