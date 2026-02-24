Provinciales > Educación
Reubicación escolar 2026: las sedes habilitadas para inscribir a alumnos de nivel primario
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Primaria, informa a padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en diciembre del año pasado o que cambiaron de domicilio recientemente, que podrán realizar el trámite de reubicación escolar los días 26 y 27 de febrero. El procedimiento tiene como objetivo garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de nivel primario que aún no cuentan con una vacante asignada para el ciclo lectivo 2026.
Las familias deberán concurrir a la escuela sede correspondiente a su zona o departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según la disponibilidad existente en cada caso. La atención se desarrollará en dos turnos: por la mañana, de 8.30 a 12, y por la tarde, de 12.30 a 17.
Sedes habilitadas por zona y departamento
A continuación, el detalle completo de las escuelas sede donde las familias deben presentarse para realizar el trámite de reubicación, organizadas por zonas y departamentos:
Zona 1
Escuela Juan Mantovani, Albardón
Zona 2
Escuela Juan Jufré, Capital
Escuela Alejandro Aguado, Angaco
Zona 3
Escuela La Capilla, Calingasta
Zona 4
Escuela Normal Superior General San Martín, Capital
Zona 5
Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital
Zonas 6 y 7
Escuela Manuel Antequeda, Caucete
Escuela Mariano Ianelli, Caucete
Zona 8
Escuela Salvador María del Carril, Chimbas
Escuela Leandro Alem, Chimbas
Zona 9
Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas
Zona 10
Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia
Zona 11
Escuela Antonio Quaranta, Jáchal
Zona 12
Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal
Zona 13
Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo
Zona 14
Escuela Las Hornillas, Pocito
Zona 15
Escuela Rabindranath Tagore, Pocito
Zona 16
Escuela Gabriela Mistral, José Hernández, Rawson
Zona 17
Escuela Mary O'Graham, Rawson
Zona 18
Escuela Antonio de la Torre, Rawson
Zona 19
Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía
Zona 21
Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil
Zona 22
Escuela Provincia de Mendoza, San Juan de la Frontera, Rivadavia
Zona 23
Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum
Zona 24
Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía
Recomendaciones para las familias
Desde el Ministerio de Educación recomiendan a los padres y tutores acercarse a la escuela sede correspondiente con la documentación necesaria para agilizar el trámite, que incluye DNI del estudiante, certificado de domicilio y cualquier constancia que acredite la situación particular que motiva la reubicación, como el cambio de domicilio o la falta de inscripción previa.
