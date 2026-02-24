“El Tuli”, identificado como mano derecha de “El Mencho”, fue abatido por fuerzas especiales en el municipio de El Grullo, Jalisco, tras un operativo federal de seguridad realizado en el contexto de la captura y muerte del jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, uno de los capos más buscados de México.

Autoridades señalaron que Hugo “H” desempeñaba un rol estratégico como operador logístico, financiero y figura de confianza dentro del cartel, ocupándose de coordinar la respuesta violenta del grupo criminal después de la caída de “El Mencho”. Desde su posición, organizó bloqueos de carreteras, incendios de vehículos, ataques a instalaciones de seguridad, e incluso ofrecía recompensas (hasta 20.000 pesos) por cada militar abatido durante los disturbios que siguieron al operativo policial.

Estos disturbios formaron parte de una ola de violencia en varias zonas del estado de Jalisco y otras regiones de México, con cierres de vías de comunicación provocados por autos incendiados, enfrentamientos con fuerzas federales y numerosas interrupciones a la vida cotidiana.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que tras ubicar a “El Tuli” en El Grullo, un despliegue de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas lo localizó y abatió, asegurando en el lugar armamento, efectivo en pesos y dólares, y un vehículo empleado para intentar huir, lo que constituye un golpe tanto operativo como económico para la organización criminal.

La muerte de “El Tuli” se suma al impacto del operativo que eliminó a “El Mencho”, desencadenando una fuerte reacción de parte del CJNG, cuyos miembros llevaron a cabo acciones violentas en varios estados y provocaron decenas de muertes, tanto de integrantes de las fuerzas de seguridad como de civiles.

Las autoridades continúan monitoreando la estructura del CJNG tras la caída de dos de sus figuras más relevantes en un corto lapso y evaluando el riesgo de que surjan lugartenientes u otros mandos que intenten reorganizar la red criminal o intensificar la violencia para mantener su influencia.