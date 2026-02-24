El gobierno nacional habilitó un sitio web oficial para que cualquier ciudadano pueda denunciar las tasas municipales que le cobran los gobiernos locales, sumando esta función al portal de Transparencia Tributaria Municipal del Ministerio de Economía. La medida, anunciada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, desató un cruce con dirigentes opositores, profundizando tensiones políticas con varios intendentes.

La nueva herramienta, disponible en el portal oficial de la Jefatura de Gabinete, no solo permite consultar qué tasas cobra cada municipio, sino también reportar las que los ciudadanos consideran excesivas o irregulares mediante un formulario que requiere datos como provincia, municipio, nombre del tributo y alícuota.

El anuncio de la plataforma fue difundido por Adorni a través de su cuenta de X con el mensaje: “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”.

La iniciativa se enmarca en una disputa política recurrente entre el Gobierno de Javier Milei y varios intendentes, especialmente de la provincia de Buenos Aires, donde las tensiones por la presión tributaria local y la autonomía municipal han sido temática central desde 2025.

Una de las reacciones más fuertes provino de Mayra Mendoza, intendenta en uso de licencia de Quilmes y legisladora bonaerense, quien calificó al jefe de Gabinete de “caradura” y acusó al oficialismo de afectar el financiamiento local y perjudicar a la clase media.

Desde el Gobierno, Adorni respondió a las críticas defendiendo la política nacional y responsabilizando a gestiones anteriores por los problemas económicos del país, en un intercambio que reflejó la creciente polarización entre la Casa Rosada y los gobiernos municipales opositores.

La plataforma se suma a la estrategia oficial de visibilizar y cuestionar la carga de tasas municipales en actividades como la vialidad, comercio e industria, con datos que permiten comparar alícuotas entre jurisdicciones y visualizar cuáles municipios aplican tributos más altos.

El lanzamiento de este sitio web se da en un contexto político y fiscal delicado, con debates sobre la presión tributaria local, la autonomía municipal y el rol del Estado nacional, marcando un nuevo capítulo en la relación entre la Nación y los gobiernos subnacionales.