Divina Gloria entró a Gran Hermano 2026: todos los detalles del debut

El 24 de febrero de 2026, la nueva temporada de Gran Hermano por Telefe sumó a Divina Gloria, una figura histórica del espectáculo argentino. Al ingresar a esta edición dorada, la actriz realizó su presentación con su impronta inconfundible y saludó: “Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Divina Gloria, así me llaman”.

Fiel a su estilo descontracturado y provocador, explicó por qué decidió aceptar el desafío del reality: “Un Gran Hermano es como lo que me faltaba hacer… Un Gran Hermano y una porno. Esa te la debo, pero un Gran Hermano, socorro, y encima dorado, ¡quiero!”. La artista, que cuenta con una extensa trayectoria en televisión, recordó sus inicios junto a Alberto Olmedo en el ciclo No toca botón.

Al resignificar su historia artística en clave reality, la nueva participante expresó: “Soy chica Olmedo, chica Páez, y ahora quiero ser una chica Gran Hermano”. Más allá del show, Divina Gloria dejó en claro cuál será su aporte dentro de la convivencia: “A mí me encantaría entrar para que se diviertan, para entretener y para limpiar, porque soy muy buena lustrando cosas doradas”.

Con carisma y personalidad, la actriz promete aportar humor, memoria televisiva y actitud a la casa más observada del país. En esta edición de Gran Hermano 2026 Generación Dorada también ingresaron figuras como Brian Sarmiento, Andrea del Boca y la tiktoker tucumana Danelik.