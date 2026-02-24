Cultura y Espectáculos > Generación Dorada
Divina Gloria entró a Gran Hermano 2026: todos los detalles del debut
POR REDACCIÓN
El 24 de febrero de 2026, la nueva temporada de Gran Hermano por Telefe sumó a Divina Gloria, una figura histórica del espectáculo argentino. Al ingresar a esta edición dorada, la actriz realizó su presentación con su impronta inconfundible y saludó: “Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Divina Gloria, así me llaman”.
Fiel a su estilo descontracturado y provocador, explicó por qué decidió aceptar el desafío del reality: “Un Gran Hermano es como lo que me faltaba hacer… Un Gran Hermano y una porno. Esa te la debo, pero un Gran Hermano, socorro, y encima dorado, ¡quiero!”. La artista, que cuenta con una extensa trayectoria en televisión, recordó sus inicios junto a Alberto Olmedo en el ciclo No toca botón.
Al resignificar su historia artística en clave reality, la nueva participante expresó: “Soy chica Olmedo, chica Páez, y ahora quiero ser una chica Gran Hermano”. Más allá del show, Divina Gloria dejó en claro cuál será su aporte dentro de la convivencia: “A mí me encantaría entrar para que se diviertan, para entretener y para limpiar, porque soy muy buena lustrando cosas doradas”.
Con carisma y personalidad, la actriz promete aportar humor, memoria televisiva y actitud a la casa más observada del país. En esta edición de Gran Hermano 2026 Generación Dorada también ingresaron figuras como Brian Sarmiento, Andrea del Boca y la tiktoker tucumana Danelik.
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó su renuncia a integrar la Sala I que debía definir el destino procesal de la investigación por la quinta de 5,5 hectáreas en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de versiones sobre un festejo de cumpleaños suyo en ese mismo predio.
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó su renuncia a integrar la Sala I que debía definir el destino procesal de la investigación por la quinta de 5,5 hectáreas en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de versiones sobre un festejo de cumpleaños suyo en ese mismo predio.