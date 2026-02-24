El líder liberal Rob Jetten juró este lunes ante el rey Guillermo Alejandro como primer ministro de los Países Bajos, marcando un hecho histórico al convertirse en el mandatario más joven en la historia del país y el primero abiertamente gay en liderar el Gobierno.

Jetten (38), jefe del partido Democraten 66 (D66), asumió al frente de una coalición minoritaria compuesta por su formación, el partido democristiano y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, que suman 66 de las 150 bancas de la Cámara Baja, lo que obligará a negociar con la oposición para aprobar leyes.

La ceremonia de juramento se realizó en el palacio Huis ten Bosch en La Haya, donde los miembros del nuevo gabinete posaron junto al monarca tras prestar sus cargos. La legislatura comienza en un contexto político exigente, con un Parlamento fragmentado y desafíos clave en defensa, migración y alianzas europeas.

Un aspecto que llamó la atención internacional es la relación personal de Jetten: su pareja es Nicolás Keenan, jugador argentino de hockey sobre césped e integrante de Los Leones, quien ahora será formalmente considerado “primer caballero” durante el mandato.

La pareja se comprometió hace tiempo y Keenan compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes emocionados en la previa de la asunción, reflejando el apoyo personal y simbólico en este momento histórico.

La llegada de Jetten al poder sigue a las elecciones generales de octubre de 2025, en las que su partido emergió con fuerza tras derrotar al ultraderechista Geert Wilders, abriendo paso a una nueva etapa política centrada en políticas progresistas y europeístas.

Este hito no solo destaca por la edad y diversidad del nuevo primer ministro, sino también por el impacto simbólico que representa para la comunidad LGBT+ y la visibilidad global de figuras políticas con vínculos internacionales.