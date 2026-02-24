Aseguran que Juliana Awada está de novia con el rey Felipe VI de España

La revelación de un posible romance entre la empresaria argentina Juliana Awada y el rey Felipe VI de España ha generado una fuerte conmoción en el ámbito del espectáculo y la realeza europea. La noticia fue lanzada en el programa Intrusos por el periodista Rodrigo Lussich, quien detalló que el vínculo se habría gestado tras la separación de Awada con el expresidente Mauricio Macri, anunciada a principios de 2026 tras quince años de unión.

Según fuentes ligadas al "círculo rojo" —integrado por empresarios y banqueros—, la relación se desarrolla mientras el monarca español atraviesa una "separación sin papeles" con la reina Letizia Ortiz.

En medio del debate televisivo, la periodista Paula Varela realizó una declaración sobre la ex primera dama argentina: "Siempre caminó como una reina". En paralelo, trascendió que Awada ya tiene antecedentes de vínculos con la aristocracia, dado que su hija mayor es fruto de su relación con el empresario belga Bruno Barbier, apodado "el conde".

Por su parte, la situación en la Casa Real española sugiere un distanciamiento de facto agravado por rumores de infidelidad. De acuerdo con lo expuesto en el programa, Felipe VI estaría preparando el anuncio oficial de su divorcio una vez que la infanta Sofía alcance la mayoría de edad, con el fin de proteger la estabilidad institucional y la futura sucesión de la princesa Leonor.

A pesar de la repercusión internacional y las constantes comparaciones de estilo entre Awada y Letizia, ni la Zarzuela ni la empresaria han emitido declaraciones oficiales. Actualmente, Juliana Awada mantiene un perfil bajo y se encuentra enfocada en sus proyectos personales en el sur de Argentina. El rumor, sin confirmación formal, ya ha revolucionado la agenda de medios de ambos lados del Atlántico en febrero de 2026.