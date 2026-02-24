Las bananas maduras, aunque muchos tienden a desecharlas, son una excelente base para meriendas saludables y bajas en calorías porque su dulzor natural permite reducir o eliminar azúcares añadidos en preparaciones caseras. Su alto contenido de potasio, fibra y antioxidantes también aporta beneficios nutricionales.

Una de las opciones más simples es el “helado” de banana o banana soft serve: basta con congelar trozos de banana madura y procesarlos hasta obtener una textura cremosa, a la que podés sumar canela o extracto de vainilla para darle más sabor sin calorías extras.

Otra alternativa es bananas al horno con canela, donde las frutas cortadas a lo largo se hornean hasta caramelizar ligeramente; se pueden acompañar con yogur descremado o queso cottage para aumentar la saciedad sin elevar demasiado las calorías.

Para quienes prefieren algo práctico, rodajas de banana con mantequilla de maní ligera o con semillas de chía encima generan una merienda rica en proteínas y grasas saludables, ideal para después del ejercicio o para calmar el hambre entre comidas.

También podés preparar panqueques de banana y avena sin azúcar: mezclando bananas maduras trituradas con avena y un huevo, se forman pequeñas tortitas que se cocinan en sartén antiadherente; quedan dulces por sí mismas y son perfectas con frutas frescas encima.

Finalmente, una ensalada de frutas con bananas maduras y cítricos aporta variedad de texturas y vitaminas; podés añadir un chorrito de jugo de limón para realzar sabores sin sumar azúcar.

Estas propuestas no solo evitan el desperdicio alimentario, sino que transforman las bananas maduras en opciones versátiles, saciantes y adecuadas para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.