San Juan cerró noviembre con una inflación del 2,1%, un registro que volvió a posicionarse por debajo de la media nacional difundida por el Indec, que alcanzó el 2,5%. El dato surge del informe mensual elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), dependiente del Ministerio de Economía provincial. Con esta variación, el acumulado anual asciende al 25,4%, mientras que la comparación interanual trepó al 28,3%, en un contexto regional donde Cuyo registró un promedio del 2,8%.

Según el detalle oficial, varias categorías lograron contener los aumentos. Entre ellas se ubicaron Prendas de vestir y calzado (0,3%), Recreación y cultura (0,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), Comunicaciones (1,0%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,5%). Estos comportamientos contribuyeron a que el índice general se mantuviera por debajo de la media regional y del país.

Publicidad

Qué impulsó la suba en noviembre

No obstante, otras divisiones mostraron incrementos más marcados. Educación encabezó la lista con un salto del 5,1%, impulsado por ajustes en servicios de educación formal. Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%), traccionado por subas en carnes y derivados; Transporte (2,5%), Salud (2,0%) y Bienes y servicios diversos (2,0%).

En el análisis técnico, el IIEE destacó que el IPC provincial se construye a partir del seguimiento mensual de 557 productos, con relevamiento en 914 informantes del Gran San Juan, lo que permite recolectar unos 19.000 precios mediante tablets para agilizar y digitalizar el proceso.

Publicidad

El contexto nacional: el Indec informó un 2,5%

Al comparar los datos locales con los nacionales, San Juan volvió a quedar por debajo del promedio país. El Indec informó que la inflación de noviembre llegó al 2,5%, lo que implica una leve aceleración respecto a octubre, cuando había marcado un 2,3%. El IPC nacional acumula 27,9% en el año y muestra una variación interanual del 31,4%, con perspectivas de presión inflacionaria hacia fin de año y los primeros meses de 2026 por los aumentos en precios regulados.

A nivel nacional, la división con mayor alza fue Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). En contrapartida, los menores aumentos se observaron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). Además, los precios regulados subieron un 2,9%, impulsados por actualizaciones en tarifas de luz y gas y por incrementos en el transporte del AMBA.