El debate por el nuevo esquema de subsidios eléctricos abrió otra preocupación entre los sanjuaninos: la posibilidad de que se produzcan cortes de luz durante los meses de mayor demanda. En ese contexto, el vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, brindó una respuesta clara en el programa Café de la Política: la red eléctrica de San Juan está preparada, pero el sistema nacional sigue siendo frágil y cualquier falla a nivel país puede impactar en la provincia.

Una red provincial robusta, pero condicionada por el sistema nacional

Ferrero aseguró que la infraestructura local se encuentra en condiciones para enfrentar las altas temperaturas del verano y la demanda que generan los aires acondicionados. “La red eléctrica de San Juan es robusta y adaptada al abastecimiento”, destacó, aludiendo al trabajo de mantenimiento y adecuación que se realiza año a año.

Sin embargo, aclaró que el suministro provincial depende en parte de lo que ocurra en el sistema eléctrico argentino, que arrastra problemas estructurales. “El sistema eléctrico es muy complejo y la situación a nivel nacional es muy precaria”, señaló.

Los antecedentes que preocupan

El funcionario recordó episodios recientes que dejaron a provincias con cortes masivos, como la falla de los inversores de la estación convertidora de Garabí, que produjo una caída inmediata de 3.000 megavatios en la red argentina. Ese tipo de eventos, explicó, se originan fuera de San Juan y afectan a todas las regiones conectadas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“Cualquier falla nacional se siente de inmediato. Son contingencias que escapan a la red local, por más sólida que sea”, remarcó Ferrero.

¿Habrá cortes en San Juan? La respuesta del EPRE

De acuerdo con el organismo, no se esperan interrupciones por fallas internas. La provincia llega al verano con su red en buen estado y con capacidad para absorber la demanda histórica de enero.

Aun así, Ferrero reconoció que no puede descartarse del todo la posibilidad de cortes si ocurre una falla nacional, especialmente en jornadas de picos extremos de consumo. En esos casos, San Juan —como cualquier otra provincia conectada al sistema— podría verse afectada sin que exista un problema propio en su infraestructura.

Recomendaciones para los usuarios

Ferrero insistió en que la eficiencia energética es clave, tanto para aliviar la demanda como para reducir el impacto económico en las boletas. “La eficiencia energética ha dejado de ser una cuestión ecológica para transformarse en una cuestión financiera. No derrochar para ahorrar”, subrayó.

Mientras la provincia aguarda la respuesta de la Secretaría de Energía sobre los topes de subsidios, el EPRE asegura que el sistema local está preparado para enfrentar el verano. La incógnita, sin embargo, sigue estando en la red nacional: su fragilidad podría condicionar el suministro, tal como ocurrió en episodios anteriores.