Mariana Brey acusó a Shakira de plagiar a Javier Milei

Tras el furor que despertó la artista colombiana Shakira con su regreso a Argentina, ofreciendo sus primeros dos recitales en el Estadio Vélez Sarsfield, los comentarios sobre su propuesta escénica y despliegue técnico no se hicieron esperar. Sin embargo, la reacción más inesperada provino de la panelista Mariana Brey.

Durante la emisión de Ángel Responde, el programa de streaming de Bondi Live que lidera Ángel de Brito y del cual Brey forma parte, la periodista lanzó una comparación que dejó boquiabiertos a sus compañeros. El debate se instaló cuando De Brito señaló, sorprendido, que “Es la primera vez que veo que un artista entre así”, refiriéndose al momento conocido como “La caminata de la Loba”, en el que Shakira ingresa flanqueada por un numeroso grupo de personas.

Brey no tardó en hacer un paralelismo directo y categórico: "Shakira copió a Javier Milei". La panelista explicó que esta maniobra escénica ya había sido utilizada por el Presidente de la Nación, aludiendo al show que realizó en el Luna Park (o Movistar Arena, según la fuente).

Para reforzar su idea, la panelista sostuvo que "Milei hizo la caminata en el Movistar Arena con las Fuerzas del Cielo", intentando imitar el estilo rock star. Según Brey, el líder libertario habría sido el pionero en esa clase de entrada al señalar que Milei "lo hizo antes que Shakira, en septiembre".

En medio del intercambio, la comparación sorprendió al resto del equipo. La reacción fue inmediata, al punto que Romi Scalora expresó su hartazgo diciendo: "Estoy podrida de esto la verdad". Ángel de Brito, buscando desmarcarse del conflicto político y mediático que se generaba, aclaró que no quería involucrarse en una "pelea entre lobitas y libertarios". No obstante, el conductor se permitió corregir la afirmación de Brey, recordándole que Shakira ya realizaba su icónica caminata durante sus primeras presentaciones en marzo en Argentina, mucho antes de los shows del Presidente.