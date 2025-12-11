El mes de diciembre trae consigo una de las percepciones más esperadas por todos los trabajadores en relación de dependencia: la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. Este monto adicional es crucial para afrontar los gastos de fin de año.

San Juan fijó para el sábado 20 de diciembre el pago del medio aguinaldo, una confirmación que esperaba todo el sector público provincial. La fecha se alinea con la normativa nacional que establece que el depósito debe completarse antes del 18 de diciembre, con un plazo de gracia que puede extenderse hasta el 24 del mismo mes.

El aguinaldo representa un ingreso clave para las familias sanjuaninas en la antesala de las Fiestas, especialmente frente a los incrementos estacionales en alimentos, servicios y celebraciones. El monto corresponde al cincuenta por ciento de la mejor remuneración mensual percibida durante el último semestre, tal como establece la ley 27.073.

Con el anuncio oficial, San Juan se suma a las provincias que ya ordenaron su cronograma de pagos. Entre ellas figuran Catamarca, Entre Ríos, Río Negro, Salta y San Luis, mientras que otros distritos como Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Misiones y Santa Fe aún no definieron fecha, generando incertidumbre entre sus empleados.

La confirmación sanjuanina permite anticipar movimientos financieros y aliviar tensiones en la administración pública, que esperaba precisiones sobre los tiempos de acreditación. A nivel nacional, la discusión sobre los calendarios continúa abierta. En Buenos Aires, por ejemplo, los gremios pidieron acelerar la definición para asegurar que el aguinaldo se pague dentro del marco legal. Se espera que en los próximos días el resto de las provincias completen el cronograma que permitirá cerrar el mapa del SAC en todo el país.