El 6 de diciembre de 2025, la NASA experimentó una interrupción inesperada en la comunicación con la sonda orbital marciana MAVEN, una nave que desde 2014 ha sido fundamental para entender la evolución atmosférica y climática de Marte.

La pérdida de señal ocurrió justo después de que MAVEN completara un paso detrás del planeta rojo, una maniobra prevista dentro de su órbita. Sin embargo, al emerger nuevamente en la línea de visión hacia la Tierra, los controladores no pudieron recibir telemetría ni establecer contacto con la nave.

Antes de este incidente, la telemetría indicaba que todos los sistemas funcionaban dentro de los parámetros esperados, lo que aumenta la incertidumbre sobre la causa del silencio. La NASA informó el 9 de diciembre que sus equipos estaban investigando la anomalía y trabajando para restablecer la comunicación, señalando: “Los equipos de control y funcionamiento de la nave espacial están investigando la anomalía para encontrar una solución. Informaremos a medida que sepamos más”.

MAVEN no solo es vital para la ciencia, sino que también cumple un rol operativo esencial al retransmitir datos desde los rovers Curiosity y Perseverance hacia la Tierra mediante su antena UHF. La interrupción afecta, por tanto, tanto la transmisión de datos científicos como la red de comunicaciones en Marte.

La misión MAVEN, lanzada en 2013 y en órbita marciana desde septiembre de 2014, se propuso estudiar la atmósfera superior y la ionosfera de Marte para comprender cómo el planeta perdió gradualmente su agua y cambió de un mundo posiblemente habitable a un desierto helado.

Entre sus logros destacan la identificación del proceso por el cual el viento solar arrastra partículas atmosféricas, acelerando esta fuga durante tormentas de polvo, y la descripción de una extensa "cola" magnética que se forma detrás de Marte. Estos descubrimientos han sido clave para reconstruir la historia climática del planeta rojo y entender las diferencias con la Tierra.

Además, MAVEN ha contribuido a mapear los vientos marcianos, definir patrones de plasma y detectar un nuevo tipo de aurora de protones, aportes que han permitido a los científicos afinar modelos climáticos y preparar futuras misiones tripuladas.

La sonda ha enfrentado dificultades técnicas durante su operación. En 2014, poco después de llegar a Marte, un problema obligó a apagar sus instrumentos científicos durante casi una semana. En 2022, un fallo en sus Unidades de Medición Inercial activó el modo seguro, pero una actualización de software permitió recuperar el control.

Recientemente, MAVEN también capturó datos del objeto interestelar 3I/ATLAS mientras atravesaba el sistema solar, ampliando su contribución más allá del estudio marciano.

Las hipótesis sobre la causa de la pérdida de comunicación incluyen un fallo en los sistemas que orientan la antena, un modo seguro no declarado o interferencias externas como tormentas solares, aunque ninguna ha sido confirmada hasta el momento.

Restablecer el contacto con MAVEN es prioritario para mantener la red de comunicaciones en Marte y asegurar el flujo continuo de datos científicos y operativos. La NASA continúa implementando protocolos de recuperación, incluyendo cambios en las frecuencias de escucha y el envío de comandos a ciegas.

Aunque el desenlace de esta situación es incierto, el impacto de MAVEN en la exploración marciana ya es indiscutible. Su legado científico ha transformado el conocimiento sobre el clima y la habitabilidad de Marte, sentando bases para futuras exploraciones humanas.

Por ahora, mientras los equipos de la NASA buscan una señal que reactive la comunicación, la sonda MAVEN permanece en silencio, dejando una incógnita abierta sobre el futuro de una misión que ha sido pilar en la historia de la investigación del planeta rojo.