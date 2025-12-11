Luis Ventura fulminó a Nico Occhiato: "Se cansó de facturar"

El Martín Fierro de Streaming continúa siendo un foco de controversia y recientemente escaló a un enfrentamiento inesperado entre Luis Ventura y Nico Occhiato. La disputa se intensificó después de que Occhiato, creador de Luzu TV, pusiera en duda el sistema de votación utilizado para los premios.

La tensión entre Luzu TV y Olga ya venía en aumento antes de impactar directamente en la primera edición de los galardones. La polémica estalló cuando se confirmó que los conductores del canal de Occhiato decidieron bajarse de la conducción del evento. Poco tiempo después, el propio Nico Occhiato lanzó comentarios que cuestionaban la transparencia del mecanismo de votación.

Molesto por la situación, Ventura, presidente de APTRA, decidió responder de forma pública y tajante en el programa A la tarde, lanzando duras críticas contra Occhiato. Ventura recordó el pasado profesional de Occhiato al declarar: “Se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y pagaba por votar”. El periodista arremetió con más fuerza agregando: “No me ensucien a mí. Si querés ensuciar, fijate cuánto facturaste vos en La Voz con el mismo sistema”.

Ventura también utilizó ironía para referirse al hecho de que Occhiato no quiso participar en la conducción del evento a pesar de su actual vínculo con Telefe, el canal que transmitirá la ceremonia el domingo 14. En esa línea, remató con una crítica sobre su contrato vigente: “Y se olvida que Telefe le está pagando un sueldo”.