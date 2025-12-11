El Gobierno presentó un proyecto de reforma laboral que incorpora novedades sobre el régimen de vacaciones para los trabajadores, manteniendo los derechos ya establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Según la iniciativa, todos los empleados seguirán teniendo derecho a vacaciones anuales pagas, con la posibilidad de acordar períodos más extensos entre empleadores y empleados, de forma individual o colectiva, siempre respetando los mínimos legales.

Una de las novedades principales es la regulación del fraccionamiento de las vacaciones. Cada tramo no podrá ser menor a siete días, y las empresas deberán garantizar que al menos una vez cada tres años los trabajadores puedan disfrutar de sus vacaciones durante el verano. Esto busca combinar la adaptabilidad a las necesidades familiares, sectoriales o productivas con los límites establecidos por la ley y la supervisión de la Autoridad de Aplicación.

Publicidad

El proyecto también establece que los empleadores deberán otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente, notificando a los trabajadores por escrito con al menos treinta días de antelación. Solo será posible otorgar vacaciones fuera de ese período por causas justificadas y previa autorización de la Autoridad de Aplicación.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca modernizar el régimen de vacaciones, ofreciendo mayor flexibilidad a los trabajadores y empleadores, pero garantizando los derechos fundamentales y la correcta planificación del descanso anual.